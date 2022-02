Razones para pasar las vacaciones en el mar, de la mano de Nohokai Charter Emprendedores de Hoy

El alquiler de barcos en España registra, aproximadamente, unos 75.000 clientes al año. Cada vez son más las personas que quieren disfrutar del patrimonio natural del país desde otro punto de vista; adentrados en las aguas del Mediterráneo. Se trata de una forma idílica, y a la vez accesible, de disfrutar del tiempo libre.

En verano, las embarcaciones de vela son las mejores para navegar por el mar que rodea la costa española, debido a los vientos de la zona. Es por ello que muchos turistas contratan los servicios de Nohokai Charter, una empresa de chárter náutico que permite a los viajeros gozar de vacaciones en puertos exclusivos.

¿Por qué es una buena decisión planificar unas vacaciones en el mar? Gran parte de los turistas veranean en pueblos costeros para disfrutar de las playas. Estas zonas se llenan de multitud, de modo que un viaje náutico es una alternativa para disfrutar del mar sin tener que lidiar con el ruido de otras personas. Esto se traduce en una mayor libertad y tranquilidad.

Lo mejor de las embarcaciones es que, además de ser un medio para descubrir rincones secretos en medio del mar, también están acondicionadas como lugares de alojamiento, de modo que su valor añadido también se debe al hecho de no tener que gastar dinero extra en hoteles o apartamentos.

El verano en barcos es ideal para pasar tiempo con amigos o familiares. Las empresas con mejores embarcaciones de vela, como es el caso de Nohokai Charter, ofrecen modelos con capacidad de hasta 12 pasajeros.

¿Qué actividades se pueden llevar a cabo durante unas vacaciones en el mar? Entre las actividades favoritas de los turistas destaca la inmersión de buceo, la cual suele hacerse acompañada de profesionales y en fondos seguros. Los clientes que prefieren un deporte más ligero pueden optar por un servicio de Stand Up Paddle (SUP), el cual consiste en un paseo por mar encima de tablas individuales empujadas por remos.

En cuanto a los lugares para atracar, las visitas más recomendadas en el Mediterráneo son las costas de Cabo de Palos, Cabo Tiñoso, Fatares, Salitrona, La Manga, Calblanque, Portmán, Cala Cortina, El Portús y Cala Cerrada. Todos estos destinos cuentan con playas y paisajes únicos. Las agencias con mayor diversidad de rutas también ofrecen viajes para las islas Baleares de Ibiza y Formentera.

Nohokai Charter habilita el alquiler de barcos con o sin tripulación hacia dichos puntos desde el puerto de Cartagena, en Murcia. Los excursionistas tienen razones de sobra para probar algo nuevo en vacaciones. Las promociones de veleros con todo incluido hacen del alquiler de barcos una opción segura y atractiva.

