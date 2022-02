¿Por qué elegir la International School of Madrid? Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 18:10 h (CET)

En un mundo cada vez más globalizado, la preparación académica debe responder también a esta nueva realidad. La formación con contexto internacional moldea ciudadanos universales que pueden asumir y superar retos en cualquier escenario. Conscientes de esa necesidad, los padres de hoy buscan ese perfil en la educación para sus hijos.

Esa universalidad del conocimiento y ese criterio global es lo que promociona la International School of Madrid para la preparación de los más pequeños en España. Es un Colegio Británico de Madrid que sigue el plan de estudios nacional inglés y que otorga a los alumnos un programa integral de formación desde preescolar.

Una historia de éxito Esta institución fue fundada en el año 1971 en el corazón de Madrid con el objeto de ofrecer una educación bajo los estrictos cánones británicos. Con una filosofía universal recibe a niños de todo el mundo con edades comprendidas entre los 2 hasta los 18 años en sus distintas etapas formativas.

La escuela afirma que su lema “Respeto, lealtad y amistad” forma la base de todos los principios en los que creen como patrones de vida. Estos valores son los que un muy cualificado personal docente inculca a los alumnos de cada nivel educativo. Son valores que tienen y que se reflejan en sus clases, ya sean de ciencias, arte o deporte.

Esta institución ofrece un plan de estudios amplio y equilibrado. Prueba de ello son los numerosos premios que el colegio International School of Madrid ha recibido en los últimos años, incluidos los 10 premios en el curso 2020/21 dentro de los Outstanding Cambridge Learner Awards. Esto convierte a estos jóvenes en excelentes candidatos para ingresar en universidades españolas, estadounidenses y británicas.

Valores para educar a ciudadanos ejemplares La apuesta formativa del International School of Madrid le ha valido innumerables premios nacionales e internacionales. Uno de los reconocimientos que mejor habla del nivel académico es el Cambridge Learner Awards, un grupo de galardones emitidos por Cambridge Assessment International Education. En ellos se reconocen los logros excepcionales del colegio en sus exámenes, ya que compiten con colegios de todo el mundo.

Desde el año 2009 los alumnos de esta institución se han hecho acreedores de 83 de estos reconocimientos. Mucho más de lo que han logrado otros 130 colegios españoles que participan en estas evaluaciones. A pesar de estos logros académicos importantísimos, para la International School of Madrid hay otro aspecto aún más crucial.

Se trata de la formación de los niños y jóvenes con herramientas para ser buenos ciudadanos. Por ello, enfocan la atención a los niños de una manera personalizada, haciendo énfasis en los rasgos distintivos en la personalidad de cada uno. Reforzando sus bases morales y principios sociales para que más que profesionales sean excelentes seres humanos.

