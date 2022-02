El estudio Semarac diseña vídeos explicativos animados de cualquier temática Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:45 h (CET)

Los vídeos explicativos sirven para dar a entender de manera práctica y cómoda una historia, un proyecto o un tema de mucho desglose que pueda terminar siendo largo y tedioso. Esto demuestra, una vez más, que el mundo audiovisual es tendencia y lo es por ser la forma más placentera de consumir información.

Las empresas utilizan esto a su favor para hacer más vistosos sus productos y sus marcas.

El estudio de diseño Semarac se especializa en vídeos explicativos animados. Se centra en áreas como turismo y cultura; ingeniería, arquitectura y urbanismo; publicidad y marketing; videojuegos y software de simulación.

Características de los vídeos explicativos animados Los vídeos explicativos animados que produce Semarac son breves y concisos. De esa manera, mejoran la forma de comunicación de una compañía, haciéndola más dinámica, asertiva y atractiva. También contribuyen a captar la atención de los usuarios en tiempos en los que, por la abundancia de estímulos, esto es una misión difícil.

En este sentido, en el estudio de Semarac, se crean vídeos que logran explicaciones simples por más complejo que sea el tema o el proyecto. Los profesionales que los diseñan cuentan con gran experiencia y ofrecen muchas opciones para ajustarse al presupuesto que cada empresa tenga.

Con base en las necesidades del cliente, hay tres estilos de vídeos explicativos animados para escoger: los vídeos de explicaciones animadas en 2D, los vídeos whiteboard, que son aquellos en los que se muestra una mano que compone los dibujos, y los vídeos explicativos animados en 3D.

Los profesionales de Semarac se ocupan de todo el proceso, el cual empieza con la elaboración del guion y la realización de un storyboard. Luego, se diseñan las distintas secuencias que componen el relato, se graban las locuciones necesarias y se añaden la música de fondo y los sonidos. Por último, se realiza la animación y la postproducción. El cliente recibe el vídeo en alta resolución.

Vídeos explicativos animados para divulgación científica y otras aplicaciones Los vídeos de animación son una gran herramienta para explicar de forma visual conceptos complejos a una audiencia no especializada.

En este sentido, Semarac trabajó en la divulgación internacional del proyecto Athena de la Agencia Espacial Europea, en el que colaboró el Instituto de Física de Cantabria y que consistió en la puesta en funcionamiento de un telescopio de rayos X.

Otro ejemplo que muestra la capacidad de un vídeo animado es la explicación de la compleja herramienta S-Query, de la empresa Idrus. Se trata de una aplicación para la atención telefónica automatizada que no necesita de agentes humanos.

Tanto para el proyecto Athena como para la herramienta S-Query, Semarac diseñó vídeos animados en 2D que proveyeron una solución comunicacional efectiva y atractiva.

Los vídeos explicativos animados que produce Semarac mejoran la experiencia de los usuarios y optimizan las estrategias de comunicación de las empresas.

