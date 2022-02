Élite Capilar inaugura una nueva apertura de clínica en Elche Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:57 h (CET)

Los centros especializados en tratamientos capilares nacen con el objetivo de ayudar a las personas que han perdido su cabello o gran parte del mismo. Sin embargo, no todos los centros cuentan con profesionales altamente cualificados para realizar un diagnóstico y cuidado capilar efectivo.

Por esta razón, es recomendable visitar Élite Capilar, una empresa que se especializa en la recuperación del cuero cabelludo a través de mesoterapias, tratamiento láser, etc. Este año, han realizado una nueva apertura de clínica en Elche para ayudar a todas las personas de esta ciudad que sufren de pérdida de cabello.

Élite Capilar inaugura una nueva clínica en la ciudad de Elche La alopecia o pérdida de cabello es causada en su mayoría por herencia o cambios hormonales en el organismo. Sin embargo, esta también puede surgir por alguna afección médica o ser parte de los síntomas comunes del envejecimiento. De cualquier manera, la alopecia hoy en día está presente en muchos ciudadanos de España y el objetivo de Élite Capilar es ayudarles a combatir esta molesta condición. Para ello, ofrece sus servicios en Benidorm y en Elche a través de su nueva clínica que cuenta con equipos de última generación para la realización de mesoterapias y tratamientos láser.

Además, este centro de tratamiento capilar brinda test genéricos, trasplantes, relleno de labios con ácido hialurónico, injerto capilar profesional y otras técnicas o métodos avanzados. Todo esto con el objetivo de devolver a los ciudadanos de Elche que sufren de pérdida de cabello la confianza y apariencia juvenil que tanto desean recuperar.

Un centro que ofrece tratamientos capilares de confianza Élite Capilar, por muchos años, ha demostrado ser una clínica 100 % comprometida en ofrecer un trato profesional y un servicio de alta calidad. Esto se puede reflejar en la atención personalizada que brindan a sus pacientes, escuchando sus problemas y necesidades para poder brindarles el servicio que estos realmente necesitan. Esta atención incluye una primera cita y diagnóstico gratis donde las personas solo tendrán que llenar un simple formulario para que los profesionales de la clínica se encarguen de analizar su caso.

En la ciudad de Elche, Élite Capilar ya cuenta con un establecimiento completo con maquinaria avanzada, asistencia al personal, y todos los tratamientos capilares que sus ciudadanos necesitan. Esta nueva clínica ha incluido técnicas profesionales avanzadas como micropigmentación capilar, trasplante de cejas y barba y feminización (reducción de frente). Es importante mencionar que esta empresa ofrece un servicio 100 % confidencial, es decir, son discretos a la hora de atender y realizar el tratamiento a sus pacientes.

Élite Capilar ha inaugurado una nueva clínica en la ciudad de Elche, donde sus ciudadanos pueden optar por un servicio de tratamiento capilar completo. En este, se incluyen diagnósticos gratuitos, trasplantes, tecnología láser de baja potencia y otros servicios que son necesarios para combatir la alopecia de forma efectiva.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.