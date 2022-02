¿Por qué contratar empresas de transporte de vehículos?, según Transportamos Tu Coche.com Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:46 h (CET)

Un servicio que toda persona puede llegar a necesitar en algún momento de su vida es el transporte de vehículos. Esta situación puede darse en muchos casos, como el cambio de residencia, la adquisición de un coche por internet o querer evitar un viaje largo y agotador. Además, también es una opción viable para superar una avería en la carretera y trasladar el coche al taller mecánico más próximo.

Pensando en satisfacer esa necesidad, la empresa Transportamos Tu Coche brinda un servicio integral de transporte. No importa si se trata de coches, motos o transporte de maquinaria pesada, la compañía emplea los mejores procedimientos para el transporte de vehículos.

Razones por las que se debe contar con empresas de transporte de vehículos El motivo principal es la seguridad que brindan al cliente. Estos negocios disponen de procedimientos de calidad que garantizan el traslado del coche hacia el lugar de destino, en las mismas condiciones en que fue entregado. Incluso existe la posibilidad de incluir un seguro a todo riesgo, especialmente para portes nacionales.

En Transportamos Tu Coche cuentan con más de 30 años de experiencia en la industria de la automoción. Los servicios son adaptables a las necesidades del cliente y se llevan a cabo de forma rápida, segura y con un buen precio. Los traslados pueden ser unitarios, múltiples o cargas completas en camiones especiales de gran tamaño.

La empresa española pone especial atención en los detalles. Durante todo el trayecto, el cliente recibe un informe detallado del estado del coche y el avance por la ruta.

Contratación de servicios a través de la web El primer paso que debe realizar el cliente, sea una persona particular o representante de una empresa, es solicitar un presupuesto. La plataforma contiene un formulario que recoge datos específicos como el tipo de vehículo, la marca, el modelo, el estado del coche, los datos informativos del cliente y los puntos de origen y destino.

El sistema se encarga de efectuar el cálculo y entregar una lista de alternativas que se adapten a las necesidades del usuario. Después, un asesor de la compañía contacta para organizar la fecha y hora del transporte. Lo siguiente es la recogida del vehículo, que se realiza en la dirección acordada entre ambas partes, para proceder con el traslado y la entrega en el destino y plazo estipulados.

Es importante mencionar que, para el transporte de varios vehículos en un mismo camión, cubren cualquier ruta nacional sin excepciones, durante todas las semanas. Y que, a diferencia de la competencia, no recurren a la contratación externa para cubrir las necesidades de sus más de 10.000 clientes activos.

Los interesados en contratar un servicio de transporte de calidad para cualquier tipo de vehículo pueden solicitar un presupuesto directamente en la plataforma de Transportamos Tu Coche, donde se encuentra una gran relación calidad – precio de mercado.

