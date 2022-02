Kyo Clothing diseña ropa streetwear; la moda urbana que está en auge Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:45 h (CET)

La tendencia de moda conocida como streetwear, surgió en los años 80 con el propósito de darle paso a prendas que priorizaban el confort.

El estilo fue impulsado por raperos, cantantes y celebridades y hoy, 40 años después, está en auge por su difusión masiva en redes sociales.

En esta línea, el catálogo de moda urbana de Kyo Clothing es unisex y sus prendas priorizan la comodidad y libertad de los jóvenes que las visten. La marca, especializada en streetwear outfits, está orientada hacia un concepto de moda que está conectado con la música y la cultura urbana.

Los streetwear outfits son parte de un fenómeno El auge actual de la moda streetwear está directamente conectado con la explosión de las redes sociales y de ritmos musicales como el hip hop. Los jóvenes ya no recorren a los canales tradicionales de contenido, sino que siguen a distintos influencers, famosos y celebridades que difunden la cultura streetwear. Hoy se considera que este estilo marcó un hito en la industria de la moda porque transformó la forma de vestir y trajo sencillez y versatilidad a un sitio al que nunca habían llegado.

Actualmente, el streetwear es, además, una fuente de estatus. Los jóvenes, al comprar este tipo de moda urbana, se relacionan con una cultura y un estilo de vida. Incluso hay quienes definen a los streetwear outfits como looks que cuentan una historia propia. De esta manera, la vestimenta, a través de su estilo, comunica cierta esencia en el joven que la viste.

Las grandes marcas de la industria, visto el éxito de esta tendencia, también se interesaron por este tipo de prendas. Por ejemplo, la firma Louis Vuitton comenzó a producir sudaderas y zapatillas, artículos que salieron a la venta con un precio tan alto como el resto de sus colecciones.

¿Cuáles son las prendas clave de la moda streetwear? La mayoría de prendas de estilo urbano suelen ser holgadas. De hecho, son llamadas oversized, porque están confeccionadas en tamaños grandes de forma intencional. Los materiales que priman son el algodón y el poliéster, y lo que se busca es la suavidad al tacto, para reforzar el confort, el cual resulta clave en esta tendencia.

Las prendas que por excelencia componen los streetwear outfits son las sudaderas con capucha (o hoodies), las camisetas y los pantalones de algodón con estilo deportivo. Esto se complementa con accesorios como gorras y mochilas.

Todos estos productos están disponibles en la tienda online de Kyo Clothing, una marca auténtica que impulsa la moda urbana y el streetwear; un estilo que marcó un antes y un después en la forma de vestir de los jóvenes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.