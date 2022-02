Alquiler de remolques para todas las necesidades de la mano de Speedrem Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:39 h (CET)

Los remolques son una de las mejores formas de ampliar la capacidad de transporte y carga de un vehículo y resultan ser una herramienta de trabajo que potencia las actividades que puede realizar el coche.

Pero, muchas veces, estos no se necesitan constantemente, sino para una sola tarea específica, y la compra de uno resulta costoso, además de implicar gastos adicionales de mantenimiento y reparación.

En esta línea, existe como una alternativa ideal, el alquiler de remolques para todas las necesidades, prestando especial atención en que estos cumplan con toda la normatividad de las autoridades de transporte en España y garantizando la seguridad de toda la ciudadanía. En Speedrem, cuentan con una gran variedad de remolques listos para alquilar, en perfecto estado y con todos los lineamientos gubernamentales.

¿Por qué alquilar un remolque? Los remolques son ideales para evitar realzar dos o varios viajes en cualquier tipo de actividad, ya sea una mudanza, un viaje recreativo, un trabajo de construcción, entre muchas otras opciones. Sin embargo, muchas veces, estas tareas son de uso esporádico por lo que la compra de un remolque no vale la pena y es mucho más efectivo y económico poder alquilar uno. Esta opción trae, además, la posibilidad de poder ser asesorado durante el proceso de elección del tipo de remolque para la tarea específica a realizar, así como revisar de la mano de expertos en la materia que los ganchos y otros equipos estén correctamente instalados y conecten de la manera indicada para evitar accidentes durante los desplazamientos.

Existen diferentes tipos de remolques que, según su finalidad, traen características específicas para cargas ligeras o pesadas que también deben ser conocidas y cumplidas con rigurosidad para evitar multas. Algunos ejemplos son los remolques basculantes, los portavehículos, los de góndola, náuticos e incluso para caballos o ganado.

Un servicio de la mano de expertos Encontrar el tipo de remolque ideal es muy importante, por eso, es recomendable hacerlo a través de una empresa que garantice seguridad y confianza a la hora de la instalación. En ese sentido, Speedrem es una opción ideal que da soluciones rápidas a sus clientes en Cataluña y el norte de España, con remolques a la medida, ya sea para uso profesional o particular no solo en venta o diseños personalizados, sino también en alquiler. Dispone de los modelos más novedosos hechos con los mejores materiales y calidad, así como el asesoramiento por parte de un grupo de profesionales cualificados en cuanto a dimensiones, estructuras y tipos de enganche.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.