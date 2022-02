Piezas de ensueño hechas realidad con las joyas artesanales de Luz de Alba Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:33 h (CET) Últimamente, la tecnología ha transformado el mundo y un sinfín de actividades. Al contrario, este contexto ha servido para dar un especial valor a lo que es artesanal. Por ejemplo, en el campo de la joyería, la elaboración de joyas artesanales es una tendencia cada vez más marcada y que no para de crecer.

En este sentido, en la firma Luz de Alba buscan diseñar joyas personalizadas de oro 9kque sean capaces de desafiar el paso del tiempo. El departamento de diseño de la empresa se encarga, a través del trabajo de una diseñadora experta, de atender las características deseadas por cada cliente para crear un producto único.

Las joyas artesanales por excelencia son los anillos Los anillos superan los límites temporales y en las familias pasan de abuelos a hijos o nietos, como un legado, para sustentar tradiciones. Existe un público numeroso que elige a estas piezas y las personaliza, de forma tal que siempre sean portadoras de una historia que contar.

En particular, durante los últimos años, los anillos de oro 9k han logrado aglutinar una creciente atención. Son piezas de excelente imagen y elegancia que cubren una demanda impulsada por todo tipo de consumidores. En el estudio de joyería Luz de Alba es posible personalizar estos anillos con piedras preciosas o semipreciosas. A su vez, las opciones de engastes, pulidos o tallados son múltiples.

Por otra parte, la firma ha creado desde cero la Colección Conquistadores, en la que todos los anillos cuentan con un diseño exclusivo y hecho a mano. Las distintas piezas están bautizadas con los nombres de los grandes conquistadores españoles.

Materiales de gran calidad para crear joyas personalizadas En el estudio Luz de Alba, el departamento de diseño se encarga de llevar a cabo una selección de los mejores materiales y productos existentes en el mercado. El objetivo es construir todo tipo de joyas que sean capaces de conquistar al público más exigente. Las materias primas que se utilizan son de máxima calidad y es posible añadir, a demanda, diamantes y gemas semipreciosas a todas las piezas.

Las técnicas de fabricación que se implementan aquí respetan la herencia y tradición de la joyería de primer nivel, pero al mismo tiempo se combinan con la aplicación de las últimas técnicas de diseño. Además de trabajar con todo tipo de anillos, elaboran pulseras, colgantes y pendientes. La apuesta de la firma es por lo artesanal y por los productos de gran calidad.

Las joyas artesanales que realiza Luz de Alba son productos hechos a mano con mucho mimo y están diseñados cuidando cada detalle de una forma única.

