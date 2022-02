Complementos alimenticios para perros ¿Por qué son necesarios y cómo ayudan a las mascotas? ​ ​ Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:19 h (CET)

Actualmente, muchas personas se debaten entre darle a sus mascotas una dieta procesada (pienso) o una BARF (Biologically Appropriate Raw Food), que es básicamente carne cruda.

Si bien ambos tipos de alimentación van a contribuir en el crecimiento y salud del perro, otra forma de asegurar que el animal reciba una nutrición completa y equilibrada es agregando complementos para perros, tales como vitaminas, minerales y aceites que fortalecen el sistema inmunológico.

Los suplementos modernos disponibles en el mercado pueden ser grandes aliados en cualquiera de las dos dietas, ya que su función es prevenir enfermedades y mantener la condición física de los perros. Para adquirirlos es posible recurrir a tiendas como Galacer, que además de una variedad de piensos y complementos, ofrecen accesorios.

La ayuda que proporcionan los complementos alimenticios a las mascotas Los perros tienen necesidades alimenticias diferentes a los seres humanos. Es por ello, que para que crezcan sanos, con un pelaje bonito y defensas altas, sus dueños deben proporcionarles todos los nutrientes necesarios. Además de ofrecer un pienso de calidad, los animales deben consumir complementos nutricionales.

Por una parte, las vitaminas que necesitan son las del grupo C y complejo B del grupo hidrosoluble. Asimismo, las vitaminas A, D, E y K del grupo liposoluble. Sus beneficios son una buena formación de dientes y huesos, así como de tejidos conectivos.

Por otro lado, los probióticos fortalecen la flora intestinal del animal. Junto con los prebióticos, que ayudan a fortalecer las bacterias intestinales y a digerir mejor los alimentos. Muchas de estas vitaminas y minerales están presentes en el pienso de la mascota, sin embargo, bajo supervisión del veterinario, se pueden incorporar los suplementos en su alimentación diaria.

Las ventajas de los productos de Galacer Galacer se especializa en productos para galgos y perros de competición, pero también ofrece otras opciones para el resto de razas. Su producto estrella en la sección de suplementos es el aceite de salmón para perros. Este ofrece beneficios como una mejora notoria en su piel y pelaje, proporcionándole más brillo y sedosidad, además de prevenir alergias.

Otra ventaja es la prevención de la artritis y demás problemas articulares, por lo que es una buena opción para los perros de carreras. En caso de que la mascota sufra de sobrepeso o presión arterial, el aceite ayudará a reducir ambas. Asimismo, se recomienda para combatir enfermedades cardiovasculares y problemas en los riñones.

Asegurar que el mejor amigo del hombre cuente con una alimentación balanceada y rica en nutrientes es esencial para su bienestar y años de vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.