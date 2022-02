Los riesgos y consecuencias de un blanqueamiento dental casero, por Clínica dental Eduardo López Emprendedores de Hoy

Cada vez existe mayor cantidad y variedad de tratamientos profesionales de blanqueamiento dental, con el desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos en el área de la estética y la salud. Desafortunadamente, también han sido creados algunos métodos caseros no avalados para este fin que resultan atractivos por su precio asequible y su practicidad.

De acuerdo con Sanitas, la búsqueda de soluciones para tener dientes más blancos ha aumentado un 15 % anual, lo cual ha impulsado a la población a buscar por internet kits sin registro sanitario. Como consecuencia, también han incrementado los riesgos de infecciones bucales, daños en los dientes y las encías, entre otros problemas.

En este sentido, visitar un centro especializado en el blanqueamiento odontológico como la Clínica Dental Eduardo López es una de las mejores opciones para un resultado más duradero y sin riesgos o efectos negativos.

¿Cuáles son las consecuencias de blanquear los dientes en el hogar? En el mercado, existe una serie de productos para mejorar el color de los dientes. El problema de estas alternativas es que suelen estar hechas con dióxido de cloro, que es el mismo ácido que se usa para limpiar piscinas. Dicho químico, elimina las manchas de los dientes, dando ese hermoso brillo blanco que tanto desean los consumidores. Sin embargo, también puede corroer el esmalte natural si se usa sin la ayuda de un experto, dejando el diente expuesto y provocando daños irreparables.

Por otra parte, los kits de blanqueamiento dental caseros contienen otros químicos como peróxido de hidrógeno que, a cantidades muy altas, puede causar quemaduras en los tejidos blandos del interior de la boca, aumentar la sensibilidad dental y, en casos extremos, dañar de manera irreversible las encías.

Además de las opciones disponibles en farmacia, otros métodos caseros que suelen aparecer en redes sociales como YouTube sugieren el uso de jugo de limón o bicarbonato de sodio, químicos ácidos sumamente corrosivos que solo causarán daños irreparables a la dentadura, destruyendo el esmalte y causando sensibilidad que podría ser permanente.

También se debe considerar que los resultados obtenidos con estos elementos no son equiparables al tratamiento de blanqueamiento con un dentista especializado.

¿Por qué es necesario acudir a un especialista para blanquear los dientes? La sonrisa ha ganado popularidad en la última década como el complemento más importante en la apariencia del individuo. Para las personas que desean obtener mejores resultados y evitar a toda costa cualquier riesgo, lo recomendable es solicitar una visita con una clínica dental. Los profesionales están capacitados para ofrecer al cliente un servicio cuidadoso de forma que la prioridad sea siempre la salud bucal y, en segundo lugar, la estética.

La Clínica Dental Eduardo López aplica el blanqueamiento dental usando varias técnicas y tecnologías actualizadas, efectivas y saludables para el paciente. Los tratamientos incluyen luz LED, gel activador, gel blanqueador y blanqueamiento dental con férulas en casa. Este último procedimiento puede ser tan cómodo como los kits del mercado, sin embargo, está fabricado con componentes no abrasivos e irá de la mano de las indicaciones de un dentista.

Además de los tratamientos blanqueadores, esta clínica también ofrece servicios de ortodoncia, estética dental e implantología.

