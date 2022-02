Reto Smartick Lectura, 10 preguntas para evaluar cuánto se sabe de ortografía, gramática y comprensión lectora

El método de aprendizaje online de matemáticas y lectura ha lanzado un test de lectura online para niños, de tan solo 10 preguntas, con el que los adultos pueden comprobar cuanto recuerdan de sus conocimientos gramaticales y ortográficos adquiridos durante la etapa escolar "¿Te consideras un hacha en ortografía y gramática? ¿Recuerdas todo lo que aprendiste en el colegio? ¿Piensas que tu nivel es mejor que el de un niño de primaria? Ahora es el momento de demostrarlo".

Smartick, el método de aprendizaje online de matemáticas y lectura para niños de 4 a 14 años, ha lanzado su último nuevo reto: un test de lectura online de 10 preguntas para niños con el que los adultos pueden comprobar cuánto recuerdan de sus conocimientos gramaticales y ortográficos adquiridos durante la etapa escolar.

Leer bien desde pequeños es esencial para un aprendizaje pleno. Los niños que mejor leen son los que más rápido aprenden. Una buena comprensión lectora es garantía de éxito escolar en todas las áreas curriculares de primaria y secundaria, no sólo en las asignaturas relacionadas con la lingüística.

Sin embargo, según la última prueba PISA, el 90% de los alumnos termina su escolaridad obligatoria sin saber diferenciar un hecho de una opinión. De hecho, numerosos estudios demuestran que los alumnos que trabajan la comprensión lectora mejoran hasta un 72% las notas de las diferentes materias escolares. El dominio de la lectura está directamente relacionado con los resultados académicos.

En este sentido, Smartick quiere examinar el nivel que tienen los adultos y si mantienen intactos sus conocimientos en Lengua Castellana y Literatura. Para ello, ha puesto en marcha un test de lectura online, de tan solo 10 preguntas, que podría resolver un menor, con el que los adultos descubrirán si recuerdan qué es un diptongo, cómo se acentúa o las palabras derivadas.

El método Smartick nace en 2009 de la mano de dos emprendedores españoles, Daniel González de Vega y Javier Arroyo, graduados por Stanford University y Harvard Business School en sus Executive Program, respectivamente. Tras dos años de desarrollo, en septiembre de 2011 sale al mercado la primera versión del programa Smartick Matemáticas. Desde entonces, el método se actualiza cada 5 semanas con nuevos contenidos y mejoras en la usabilidad y algoritmia. A principios de 2021, la compañía lanzó el programa Smartick Lectura, para aprender a leer y mejorar la compresión lectora.

Smartick ha recibido el reconocimiento de instituciones como el MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard, INSEAD y Oxford University. También la Comisión Europea le encomendó el objetivo de maximizar el rendimiento de los niños en edad escolar. En 2016 fue elegida como una de las 15 mejores startups mundiales por el jurado de The Next Web en Nueva York. En 2018, el Congreso de los EE.UU. de la mano de Colin Powell reconoció con el “Eisenhower Fellowship” la labor de Smartick en la educación mundial.

Miles de niños de 185 países resuelven a diario 2 millones de ejercicios en Smartick, que cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 95 personas: maestros, pedagogos, psicólogos, matemáticos, filólogos, ingenieros y programadores.