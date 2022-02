Fundación Mahou San Miguel promueve la formación de especialista en Logística junto a Fundación Tomillo

Dirigido a jóvenes en situación de desempleo, el programa "Técnico especialista en logística y almacén con manejo de equipos de manutención" combina teoría y práctica y asegura la expedición de cuatro carnets esenciales para trabajar en este sector Fundación Mahou San Miguel, en colaboración con Fundación Tomillo, ha puesto en marcha el curso de especialización de “Técnico especialista en logística y almacén con manejo de equipos de manutención”, dentro de su programa social de formación para el empleo Creamos Oportunidades en Logística que, en su segunda edición, prepara a los jóvenes en uno de los perfiles más demandados en la actualidad.

Con esta iniciativa, Fundación Mahou San Miguel contribuye a que personas en situación de desempleo puedan acceder a una oferta educativa especializada, gratuita y de calidad, que les permita acceder al mercado laboral de un sector cada vez más estratégico y con gran necesidad de profesionales bien preparados.

Virginia Luca de Tena, directora de la Fundación Mahou San Miguel, asegura que “con esta nueva propuesta educativa, queremos contribuir a mejorar la oferta formativa de calidad en el ámbito de la logística y el almacenaje. Además, apoyamos a jóvenes con dificultades para acceder a un empleo, para que puedan desarrollar su futuro profesional y especializarse en un sector de máximo crecimiento y generador de puestos de trabajo”.

Por su parte, Ángel Serrano, director de Fundación Tomillo señala, “el compromiso de entidades como la Fundación Mahou San Miguel en la mejora de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad, en un sector emergente como es el de la logística, es fundamental para favorecer su integración social y laboral, y permitir que desarrollen todo su potencial siendo modelos de inspiración para otras personas en su entorno”.

Expedición de cuatro carnets claves para el sector logístico y de distribución

Con casi 300 horas teórico-prácticas de carácter presencial, este itinerario formativo está dirigido a futuros y actuales profesionales de almacenes de logística y distribución, y tiene como objetivo la adquisición, o ampliación, de conocimientos sobre este sector ante las nuevas tecnologías.

De este modo, los alumnos tienen la oportunidad de conocer las actividades relacionadas con las operaciones de almacenaje, gestión logística en la empresa, digitalización de un almacén, control de stocks o elaboración y gestión de pedidos. Asimismo, se forma a los alumnos en seguridad y prevención de riesgos laborales de equipos de manutención como transpalets eléctricos, apiladores, recogepedidos, carretillas elevadoras -frontal y retráctil- y otras herramientas de uso frecuente en el sector de la logística y almacenaje, como el puente-grúa o las plataformas elevadoras móviles de personal.

Además, el curso incluye la expedición de cuatro carnets y licencias oficiales que son claves para este ámbito profesional como:

Manejo de carretillas elevadoras.

Operador de puente-grúa.

Uso de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP).

Manipulación de alimentos e higiene alimentaria. Los alumnos también reciben pautas educativas en competencias personales, seguimiento individualizado por un orientador de referencia, tutorías y sesiones de coaching, orientadas a favorecer la inclusión laboral de los jóvenes.

Con todo ello, los participantes encuentran una oportunidad que les capacita y les permite desarrollar una carrera profesional de gran auge y con una fuerte demanda de profesionales bien preparados. En la actualidad, los 20 jóvenes que comenzaron este programa en 2021 están realizando prácticas en empresas como el grupo de distribución Voldis, Leroy Merlin o Carrefour, entre otras.

Diego Montes, uno de los alumnos que ha participado en el programa que está realizando sus prácticas en la empresa Voldis Distribución Madrid, afirma “me encuentro muy a gusto y motivado para seguir creciendo en esta profesión, por todo lo que me están enseñando los compañeros. Incluso me han animado a sacarme el carnet de conductor de camión, porque me va a permitir conocer a fondo el manejo de las mercancías, además de poder ejercer como repartidor”. Llegó al curso con alguna experiencia y formación como mozo de almacén y considera que “la logística es un sector con mucho futuro y tiene la ventaja de poder trabajar con bastante independencia y organizarte tú mismo”.

Por su parte, Geraldine Maldonado, otra de las alumnas que actualmente trabaja en el sector gracias a su paso por esta iniciativa, reconoce que “lo conocí gracias a un familiar que había asistido a programas en la Fundación Tomillo y me animé por la posibilidad de obtener los carnets que ofrecen”. Con cierta experiencia en el sector y acreditada como Auxiliar de Almacén y con el Certificado Profesional en Organización y Gestión de Almacenes, considera que la parte teórica le ha ayudado mucho, “me parece muy importante el énfasis en materia de Protección de Riesgos Laborales, ya que normalmente se ignoran las normas o no se consideran para el beneficio y salud del trabajador. Pero sin duda lo que más me ha gustado han sido las horas prácticas con las carretillas”.

En sus dos ediciones celebradas, el programa ha contado con 41 alumnos participantes y ha conseguido la inserción laboral del 67% de ellos en el sector de la logística.

Creamos Oportunidades en Logística se enmarca dentro de la esfera global de formación para el empleo de Fundación Mahou San Miguel y sus innovadores programas sociales de educación de ámbito nacional, orientados a abrir las puertas del mercado laboral a jóvenes con talento y ganas de impulsar su carrera profesional en sectores como la hostelería, el turismo, la logística y la distribución.