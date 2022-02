Kimono de mujer, una tendencia en auge Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 16:31 h (CET) Kinomy Spain es un ecommerce español, especializado en la venta online de kimonos de mujer. Kimonos de seda estampada, kimonos reversibles cortos y largos, chalecos, bolsos, pañuelos, e incluso kimonos para hombre Detrás de Kimony Spain está Naomi Corstens, creadora de la marca y viajante incesante, que ha vivido en países como Holanda, Francia, Italia y España, dónde ha sido propietaria de varias firmas de moda para la mujer y ha desarrollado una labor de investigación para la adquisición de nuevas prendas, siempre con el único objetivo de conseguir ese “artículo especial” que representara su estilo.

En Kimony Spain se trabaja con materiales naturales, como el algodón, la seda o la lana, creando siempre conjuntos para la mujer trabajadora con la premisa de que sean exclusivos, cómodos y con el estilo inequívoco de Kimony Spain.

Historia del kimono

Los primeros rastros del kimono como prenda de vestir, hay que buscarlos en Japón, allá por el lejano siglo VII cuando Japón se encontraba bajo la influencia de China. En esa época el nombre que tenía esta prenda era kosode, y consistía realmente en un tipo de ropa interior que se usaba con pantalones, una falda o una chaqueta grande y ancha.

La palabra kimono (o quimono), significa realmente “cosa para usar” y está compuesta por el verbo ki (llevar sobre los hombros) y el sustantivo mono (cosa): cosa para usar o cosa para llevar sobre los hombros, literalmente.

Una prenda de moda

El kimono de mujer es una prenda mucho más reciente, y muy de moda últimamente. El secreto de su popularidad puede estar en su versatilidad, ya que se puede utilizar como chaqueta (corto o largo), con un conjunto vaquero y camiseta o como guardapolvo con un vestido elegante para bodas y eventos. Igualmente es una prenda muy útil de forma informal, como bata para estar por casa o como prenda de playa puesto con un bañador.

Como regalo es muy socorrido y utilizado, una prenda original que aprecian mucho las mujeres que lo reciben al ser bonito y útil. Además, se viste muy fácil al quedar abierto por delante y como prenda de viaje es excepcional al ser ligero y pequeño, cupiendo en cualquier maleta o mochila y práctico para cualquier situación.

También se encuentran kimonos para hombres, aunque todavía no se ven muchos; solo los hombres más atrevidos tienen el coraje de llevarlo puesto como prenda de vestir.

Materiales

Si bien su originen es japonés, tal y como adelantamos al inicio, los nuevos kimonos están hechos en la India, con sedas preciosas y estampados espectaculares. Realizados con trozos de seda sobrante de la industrial textil, se puede decir que están confeccionados con seda reciclada, diferentes unos de otros y por lo tanto únicos. Esto hace que sean prendas exclusivas. Irrepetibles.

El tipo de kimono más vendido actualmente es el llamado kimono reversible, dos kimonos en uno. Están confeccionados con tejido doble y estampados diferentes, por lo que cada lado es diferente y único, proporcionando además un bonito contraste al llevarlo arremangado o con solapa.

El kimono es una prenda para todo el mundo y para cualquier momento. Siempre hay un ocasión perfecta para lucirlo, independientemente de la estación del año, de la edad, de la forma física o del sexo; así que no hay excusa para no vestirlo… ¡Be kimono!

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.