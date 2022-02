Análisis de los datos de paro de enero y proyección para febrero 2022 Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 16:43 h (CET) "Aún tendrán que pasar meses para ver el impacto de la reforma laboral en la creación de empleo neto". Estas declaraciones han sido dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de enero que traen de nuevo una subida en el número de afiliados a la Seguridad Social. En el primer mes del año, el ritmo de crecimiento de la afiliación se aceleró hasta el 4,2%, su mayor incremento en seis meses. Equivale a 797.700 nuevos empleos en los últimos 12 meses. El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 19,63 millones de personas.

En cuanto al número de parados registrados, es de 3.123.078 personas, lo que supone una caída interanual de 841.300 desempleados (-21,2%), con lo que van nueves meses seguidos con reducciones interanuales del paro, el mayor descenso, al menos, desde 1996.

Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, afirma que “una vez más, los datos de afiliación y paro registrado evolucionaron mejor que en el mismo mes de los años anteriores, aunque ha habido un crecimiento leve en el número de personas en ERTE”. Exactamente en el mes de enero hay 2.495 personas más en ERTE, debido al impacto de la sexta ola.

“Lo más habitual es que en febrero se produzca un ligero incremento mensual de la afiliación. De ahí que la subida interanual podría alcanzar a +4,3%, con 19,67 millones de ocupados. El paro no tiene en febrero un comportamiento regular; podría descender un 21,8% interanual, con un total de 3,13 millones de parados”, prevé el director del Adecco Group Institute.

Javier Blasco matiza que “aún tendrán que pasar meses para ver el impacto de la reforma laboral en la creación de empleo neto, el fuerte incremento de la contratación indefinida puede ser una señal del cambio de cultura en la contratación”.

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en enero es de 3.123.078 personas, lo que supone una caída interanual de 841.300 desempleados (-21,2%), con lo que van nueves meses seguidos con reducciones interanuales del paro (el mayor descenso, al menos, desde 1996), en especial entre los varones (-24,2%; el paro femenino bajó un 19%).

El número de parados, que en los últimos once años subió al menos un 1,4% con relación a diciembre, ahora solo lo hizo un 0,6%. Hay 3,12 millones de parados. Es el segundo dato más bajo desde septiembre de 2019.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social siguió acelerando su ritmo interanual de subida: en enero hubo 797.700 afiliados más que un año antes (+4,2%). Su mayor incremento en seis meses. Este dato se sitúa en los 19,63 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de enero. Ya van diez meses consecutivos con aumentos interanuales de la afiliación superiores al 3%, cosa que no ocurría desde junio de 2018.

Los Servicios lideraron nuevamente el aumento del empleo (+4,9% interanual). Crecieron más los empleos asalariados (+4,8% interanual) que los no asalariados (+1,7%).

Durante el mes de enero, se firmaron 1,59 millones de contratos (+22,6% interanual). Los contratos indefinidos tuvieron su mayor incremento para un mes de enero, al menos desde 2010 (+37,3%). En cambio, los temporales tuvieron su mayor descenso mensual para un enero desde 2016 (-10%). Los de mayor crecimiento fueron los indefinidos de tiempo completo (+101%).

