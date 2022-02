La educación de los cachorros es fundamental para evitar los abandonos, según Grupo Yaakun Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 16:03 h (CET) La temporada navideña es una época señalada en la que la adquisición de animales se ve incrementada de forma considerable. Muchos de estos animales que se adquieren son perros, en su mayoría cachorros Como todos los seres vivos, las mascotas y animales de compañía necesitan un período de adaptación a su nuevo hogar, pero también es importe que se apliquen desde el inicio disciplina y una serie de normas.

“Traer un cachorro a casa no consiste solamente en adquirir un ser tierno y adorable. También supone trabajo y obligaciones a cumplir. Preocuparnos por la socialización de nuestra mascota cuando ésta entra en nuestro hogar, es un punto clave al que se le debe dar importancia", afirman desde Grupo Yaakun. “Que el cachorro reciba unas normas y una educación desde el principio es imprescindible. De esta manera se evita que adquiera malas costumbres que luego serán difíciles de erradicar”, aseguran también que “toda la familia debe estar implicada y trabajar en una misma línea”.

Durante los meses posteriores a diciembre, el índice de abandono de animales aumenta de forma notable. Desde Yaakun señalan que “esto podría reducirse trabajando en la educación del cachorro. La principal problemática que se encuentra son problemas de comportamiento como conductas destructivas con muebles u otros elementos de la casa, así como problemas para quedarse solos.”

“El establecimiento de unas pautas iniciales ayudará a darle una estructura al cachorro, la interiorización de unas dinámicas y límites que le harán sentirse más seguro y equilibrado. Nuestros esfuerzos por trabajar la sociabilidad de nuestro cánido, se verán reflejados en su comportamiento futuro, evitando que surjan problemas de conducta o haciéndolos más leves y menos prolongados en el tiempo”, afirman.

Por otra parte, también remarcan que es necesario que la persona o familia que adquiere el cachorro sea consciente de las necesidades de este y lo que conlleva: “Informarse, conocer sus necesidades, su psicología o saber cómo tratarlos antes de que el animal llegue a casa, es indispensable para que todo se desarrolle adecuadamente. Se une un nuevo miembro a la familia, y eso siempre conlleva cambios y períodos de adaptación para todos. Cuando no se es consciente de esto es cuando suelen aparecer los problemas”.

“De esta manera, se podría evitar la aparición de muchas conductas indeseadas y una mejor convivencia. Como consecuencia de esto, muchos de esos abandonos no se producirían y se conseguiría combatir un problema acuciante en nuestra sociedad”, concluye el Grupo Yaakun.

