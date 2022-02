Ómicron sigue lastrando el comercio en Madrid durante el primer mes del año Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 15:17 h (CET) Según el estudio realizado por el iTB correspondiente al mes de enero de 2022 El comercio en la ciudad de Madrid se mantuvo en niveles similares al mes de diciembre de 2021, con unas caídas respecto a 2019 del 29,8% en afluencia de público y del 20,3% en consumo, según datos del Índice Truebroker debido a la gran presión ejercida por la variante Ómicron sobre la ciudad. El esperado rebote del consumo en Navidad y con las “rebajas de enero” finalmente no se produjo, pese a que durante la primera quincena de enero hubo una gran mejoría en peatones y consumo, cayeron con fuerza en la segunda quincena.



En la primera quincena de enero, el porcentaje de peatones en las calles de las zonas comerciales Prime superaron las cifras de la misma quincena antes del Covid, mientras inversamente descendía el porcentaje de peatones en las Zonas de Oficinas respecto al 2019. Esta tendencia se invirtió en la segunda quincena, con una caída de la afluencia de público de 38 y 29 puntos en la zonas comerciales prime, mientras que mejoraba 4 puntos en las Zonas de Oficinas, a pesar de la ola de contagios.



Pese a la caída total de enero, el consumo en su primera quincena fue el mejor con respecto a las cifras pre Covid, con un -3,5% del consumo global en la ciudad de Madrid y un terrible -37% durante la segunda quincena.

El rebote de los primeros quince días de enero

Destaca el fortísimo rebote de la afluencia de personas en la primera quincena en las zonas comerciales de Madrid. La Zona Centro Local registró un +7,5%, algo inusual en esta zona, que solo ha tenido otra quincena en positivo en los dos últimos años. También hubo rebote en la afluencia de personas en la otra zona comercial, el Barrio Salamanca, con un +17,5% con respecto a antes del Covid, mientras que en las Zonas de Oficinas se produjo el efecto contrario, con un fuerte descenso de los peatones en la primea quincena (-45%).



Así, mientras en la primera quincena en las zonas comerciales Prime, hubo una gran mejoría del número de personas en sus calles, con 25 y 26 puntos porcentuales de mejora de transeúntes, en la Zona de Oficinas cayó 12 puntos el tránsito de peatones con respecto a la segunda quincena de diciembre, donde ya había pocas personas en ellas por ser plena Navidad.



En cuanto al consumo en las zonas comerciales Prime, en la primera quincena hubo un fortísimo rebote del consumo, un +52% con respecto a antes del Covid en la Zona Centro Local, un +15% en el Barrio de Salamanca y un +17% en los Barrios Singulares, para luego contraerse en la segunda quincena a un -31%, -11,5% y -20% respectivamente. Mientras en el global de la ciudad de Madrid, en sus calles, también hubo una gran mejora del consumo en la primera quincena, con un -3,5% con respecto a antes del Covid, que pasó en la segunda quincena a un -37%.



En el total mensual, la Zona Centro Local siguió siendo la única zona de Madrid con rebote en el consumo con respecto a antes del Covid, con un +22% (similar al mes de diciembre), siendo la única zona de todo Madrid que viene mostrando un rebote en el consumo desde hace 8 meses. El resto de las otras cinco zonas de la ciudad sigue en negativo, con un -11,5% en el Barrio Salamanca (la otra Zona Comercial Prime de Madrid), y un -20% en la ciudad de Madrid, respecto a 2019.



A lo largo de los meses se repite un fenómeno curioso en las dos zonas comerciales Prime de la ciudad. En la Zona Centro Local suele haber un rebote positivo en consumo, pero en el porcentaje de peatones suele tener un rebote negativo, mientras que en el Barrio Salamanca es al revés, negativo en consumo y positivo en afluencia de personas.



Por calles, en el mes de enero de 2022, la calle Fuencarral peatonal registró un +17% y Gran Vía Callao un +27% en el consumo con respecto a hace dos años, mientras que en Serrano y Goya fue negativo, con -9% y -14% respectivamente. El total de la ciudad, en este mes de enero, hubo un consumo con respecto a antes del Covid de un -20%. Sólo un 27% de las calles analizadas tuvieron algún tipo de rebote en el consumo en enero, no cumpliéndose las expectativas de que, en general, en las calles y en la ciudad de Madrid hubiera un rebote muy fuerte en el consumo en Navidades y en enero. Ni en las Navidades ni en las rebajas se encuentra el esperado rebote del consumo y, dos años después, Madrid sigue con un -30% de transeúntes en sus calles y un -20% de consumo.



En la Zona Centro Turística, el consumo siguió con una fuerte contracción con respecto a antes del Covid, con un -27%, y con una fortísima caída de la afluencia de personas, un -49%, cayendo 14 puntos porcentuales, sobre el mes de diciembre. Dentro de esta zona, el Barrio de las Letras cayó 12 puntos en el porcentaje de peatones, y el consumo se desplomó, pasando del +12% de diciembre a un -30% en enero22, después de 4 meses con rebotes positivos del consumo. Así mismo, la afluencia de público en esta zona también se contrajo aún más, con un -40% en enero. En la Zona de El Rastro, se mantuvo una afluencia todavía muy dañada, con un -45,6% de personas y, sin embargo, registró un fortísimo aumento del consumo (+40,5%).



Según el iTB, el consumo sólo fue positivo en la Zona Centro Local (+22%) por sexto mes consecutivo, mientras que en el resto de la ciudad sufrió una fuerte caída, con una media total del -20%.



Por tanto, no se registraron grandes cambios en la ciudad de Madrid respecto a diciembre, ni en la afluencia ni en el consumo, pasando la afluencia del -24,1% de diciembre al -29,8% de enero y en consumo del -24,4% de diciembre al -20,3% de enero.



En cuanto al consumo acumulado en los últimos seis y doce meses en la ciudad de Madrid, en enero permaneció el anual casi idéntico al de diciembre, con una caída acumulada del - 29.8%, mientras que, en el acumulado de los últimos seis meses, en enero de este año hubo una caída algo menor, pero aún muy relevante, - 27.2%.

