Los cambios que introduce la reforma laboral en España, por Exelade

miércoles, 2 de febrero de 2022, 15:40 h (CET)

Planteando una serie de medidas con carácter de urgencia para la reforma laboral, el pasado 28 de diciembre fue aprobado el Real Decreto-ley 32/2021.

La norma, que presenta cambios en el sistema laboral español para el sector público y privado, entró en vigor después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las empresas tienen de margen hasta el 30 de marzo para adaptarse a ella.

La reforma presenta cambios sustanciales en el mercado de trabajo, entre los cuales destacan la negociación colectiva, que el contrato ordinario es el contrato indefinido y se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa sobre otros convenios. Exelade ofrece asesoramiento legal para enfrentar las diferentes situaciones que produce la reforma.

Cambios que introduce la reforma laboral La reforma laboral tiene como principal objetivo reducir la temporalidad y acabar con la precariedad. Para ello, plantea distintas medidas que han sido acordadas entre el gobierno y los distintos agentes sociales.

Prevalencia del contrato indefinido Uno de los cambios más notorios que introduce la reforma es que el contrato ordinario será el indefinido y que los contratos temporales deberán tener causas muy justificadas. Las empresas únicamente podrán hacer contratos temporales por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora.

En el primer caso, la duración máxima de estos contratos será de 6 meses, ampliable a 1 año por convenio colectivo sectorial. En el segundo caso, el contrato no podrá exceder los 3 meses. Además, para que un trabajador sea considerado fijo y no temporal, se reduce el encadenamiento de diferentes contratos a 18 meses (antes eran 24 meses) durante 2 años (antes eran 30 meses).

La reforma prevé un periodo de adaptación a estos cambios. Una vez concluya el plazo, las empresas que tengan contratos fraudulentos deberán pagar una sanción de 10.000€ por cada trabajador en situación irregular.

La recuperación de la negociación colectiva Con la reforma se recupera la ultraactividad plena de los convenios colectivos. Sus condiciones se prolongarán después de que concluya su vigencia, sin límite de tiempo.

Asimismo, los convenios del sector prevalecerán sobre el convenio de la empresa. Esta situación únicamente cambiaría si el contrato de la empresa presentara mejores condiciones que el del sector.

Regulación de los ERTE y becarios La norma también pretende evitar los despidos colectivos potenciando los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La reforma simplifica los procedimientos para que las empresas puedan acogerse a ellos.

Por otro lado, para regular la situación de los estudiantes en prácticas, se plantea el desarrollo de un Estatuto de las Personas Becarias.

Exelade ayuda en la toma de decisiones legales y laborales acerca de la nueva reforma El propósito del asesoramiento laboral presentado por este bufete legal es dar el soporte necesario para adaptarse a la nueva normativa. Esto aplica tanto a empresas como a trabajadores y asociaciones colectivas, sindicatos y cualquier parte interesada en los servicios profesionales.

En definitiva, la aprobación del Real Decreto-ley 32/2021 supone cambios drásticos que necesitan ser tratados por expertos legales, laborales y económicos como los de Exelade.

