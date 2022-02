343.000 millones de dólares en pérdidas económicas mundiales relacionadas con clima y catástrofes en 2021 Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 13:51 h (CET) El Informe Anual de Catástrofes de Aon muestra que solo el 38% de las pérdidas por riesgos naturales fueron cubiertas por el seguro, mejorando la cifra respecto al año pasado Aon plc (NYSE: AON), firma líder en servicios profesionales a nivel global, ha publicado su informe anual 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight report, que evalúa la creciente frecuencia y gravedad de las catástrofes naturales y cómo se protegen las pérdidas económicas resultantes a nivel mundial. Estos datos sirven de base para para ayudar a los líderes empresariales a cuantificar y calificar el riesgo relacionado con las catástrofes y evaluar cómo sus organizaciones pueden aumentar la resiliencia en medio de un clima cada vez más volátil.

El informe revela un total de 343.000 millones de dólares en pérdidas económicas en 2021, de los cuales 329.000 millones se debieron a fenómenos meteorológicos y climáticos, lo que convierte al año pasado en el tercero más costoso del que se tiene constancia una vez ajustada la inflación. Aunque las pérdidas aumentaron con respecto a 2020, el número de catástrofes notables disminuyó ligeramente, lo que demuestra el aumento del coste y la gravedad de estos sucesos. De los siniestros de 2021, sólo el 38% estaban cubiertos por el seguro. A pesar del aumento de las pérdidas globales con respecto a 2020, la brecha de protección de las pérdidas económicas no cubiertas por el seguro disminuyó del 63% al 62% en 2021.

Otras conclusiones clave del informe son:

En 2021 se registraron 401 catástrofes notables, frente a las 416 de 2020

Hubo 50 casos de eventos con pérdidas económicas de mil millones de dólares, el cuarto año con registro más elevado, con sólo 20 de los eventos alcanzando el umbral de mil millones de dólares asegurados

Las inundaciones europeas de julio fueron el desastre más costoso registrado en el continente, con 46.000 millones de dólares

Los incendios forestales aumentaron su importancia, ya que las condiciones se han vuelto más propicias para la rápida propagación del fuego, y el término "temporada de incendios" ha quedado oficialmente obsoleto, ya que el riesgo de incendios forestales peligrosos prevalece durante todo el año natural

Alemania, Bélgica, Austria, Luxemburgo y China registraron los eventos más costosos del sector asegurador

2021 fue el sexto año más cálido registrado, con temperaturas terrestres y oceánicas superiores en 0,84°C a la media del siglo XX

La temperatura más cálida jamás medida de forma fiable en la Tierra se registró extraoficialmente en el Valle de la Muerte, California, Estados Unidos, el 9 de julio de 2021, con 54,4°C Alejandro Moseguí, CEO Iberia Reinsurance Solutions de Aon, indica que “en España estimamos un coste económico acumulado por catástrofes naturales de 12.057 millones en los últimos 5 años. En este periodo el promedio creció a un ritmo del 10,7% anual”.

El informe completo y un breve vídeo están disponibles en el siguiente microsite. Junto con este informe, los lectores pueden acceder a datos actuales e históricos de catástrofes naturales y a análisis de eventos en catastropheinsight.aon.com.

