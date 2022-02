Vicente Vallés: Los medios no cuentan los hechos de forma diferente, sí lo es el análisis que hacen Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 13:31 h (CET) El director y presentador de Noticias 2 en Antena 3, Vicente Vallés, está seguro de que los medios de comunicación no cuentan un hecho informativo de un modo diferente, pero sí que se analiza de distinta manera, lo que explica que haya titulares diversos, recurrente queja que trasladan los ciudadanos sobre este oficio En una entrevista a ‘Territorio Líder’, espacio que dirige y presenta el periodista Graciano Palomo en UDIMA Media, el canal audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Vallés defiende que “en el periodismo moderno y futuro es imprescindible contar las cosas y analizarlas, no solo dar los datos, sino, además, poner eso que ocurre en perspectiva”.

A su juicio, el ciudadano quiere conocer por qué se producen los hechos informativos, quiénes son sus protagonistas y, sobre todo, qué consecuencia van a tener, si se da el caso. A eso ayuda el análisis del hecho en sí mismo, en su opinión.

En este contexto, siguiendo la reflexión que en su día marcó el periodista polaco Ryszard Kapuściński, sobre si es preciso que para ser un buen periodista hay que ser antes una buena persona, Vicente Vallés estima que “cuando alguien es una buena persona suele ser también bueno en su trabajo”.

Agrega que en el periodismo “es importante es empatizar con las personas con las que uno habla, sobre todo con las personas que sufren”, y preguntado si también el ámbito del periodismo político se debe aplicar la misma regla, matiza que “hay que empatizar, pero de una manera diferente, pues no es lo mismo”, aunque “ hay que ser comprensivo a la hora de analizar por qué alguien ha tomado determinadas decisiones”.

Vallés, periodista cuyo informativo lidera actualmente el ranking de audiencia en su franja horaria, señala que, “ que en muchas ocasiones quienes tienen cargos importantes tienen que elegir entre lo malo y lo peor, y eso hay que tenerlo en cuenta”, sin embargo, eso “no elimina la importancia que tiene en el periodismo la parte crítica”, pues dentro del análisis “hay un aspecto crítico sobre aquello que se ha podido hacer mejor que como se ha hecho”.

Opina Vallés que, en proporción, el foco de la crítica tiene que estar en aquel que tiene el poder en cada momento, porque, recuerda, es quien tiene la posibilidad de tomar las decisiones que afectan a todos. Por eso, “quienes aspiran al poder y no lo han conseguido también están en el foco, pero no es lo mismo que quien tiene que tomar las decisiones”.

Asevera, por tanto, Vicente Vallés, su convencimiento de que el hecho informativo no se cuente de un modo distinto por parte de los medios de comunicación, “pero sí que se analice de manera diferente”. Así, cuando el ciudadano ve titulares distintos en los medios, “lo que ve es el diferente análisis que cada medio hace de unos hechos, pues los datos básicos están igual en todos los sitios”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.