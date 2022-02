8Belts acaba con la frustración y el fracaso de los españoles al aprender otro idioma

El lanzamiento de 8Belts, hace 11 años, creó un nuevo paradigma basado en una metodología de aprendizaje inédita y revolucionaria que mejora y avanza a la misma velocidad que lo hace la tecnología, y permite manejarse con soltura en un nuevo idioma en tan solo 8 meses Para los españoles el aprendizaje de idiomas suele ir asociado a un sentimiento de frustración, derivado de múltiples fracasos que llevan a un punto donde ya no se avanza y a menudo se retrocede. El problema está en la manera de enseñar idiomas, con muchas horas de aprendizaje y memorización de vocabulario y poca práctica.



4 claves

El método se asienta sobre cuatro pilares clave. El primero, que en su momento fue totalmente disruptivo, fue el uso de “palabras rentables”. Para identificarlas, se realizó un Mapeo completo del idioma, realizado por matemáticos, lingüistas y técnicos especializados durante más de 4 años de trabajo antes de que saliera al mercado. Para 8Belts no todas las palabras son iguales, unas son relevantes y otras no lo son y hay que trabajar con las primeras de acuerdo a un índice de rentabilidad de la información -nivel de uso y combinabilidad-, y a la “teoría del descarte”: "no aprendas lo que no vas a utilizar".



El segundo pilar es la Tecnología. Un algoritmo inteligente permite repartir el tiempo de aprendizaje de forma desigual, dedicando más tiempo a corregir las debilidades. Este algoritmo aprende de la forma de asimilar del alumno y, cuanto más tiempo estudia, más se optimiza algoritmo. La capacidad y las necesidades de aprendizaje de alumnos de 80 años no son iguales a las de los de 7 años y este sistema ayuda a maximizar la retención, elevando exponencialmente la tasa de retorno por hora de aprendizaje.



El tercer pilar es el “Saco elástico”, lo importante no es cuanta información entra en el cerebro del alumno sino cuánta de la que entra se queda. El aprendizaje con 8Belts se basa en un progreso en el que se busca el equilibrio, garantizando que el crecimiento sea orgánico y sólido, de manera que nunca se acumule más información de la que se pueda digerir.



El cuarto pilar es el modelo Student-Centric System, todo el método está centrado y se adapta de manera dinámica a cada alumno, para facilitar el aprendizaje. No se trata de seguir un guion sino de que cada clase sea una experiencia única y, sobre todo, donde se practique el idioma.



Finalmente, el CEO de 8Belts muestra su satisfacción por la flexibilidad del método “tenemos alumnos de todas las edades, desde los 6 años a los 80, y todos confían en 8Belts para mejorar y dominar el inglés, el francés, el alemán o el chino”.



Pieza a pieza

8Belts enseña el idioma pieza a pieza, y siempre se puede medir lo que se aprende. El sistema está dividido en 4 niveles con 8Belts cada uno, y cada Belt cuenta con un número exacto de piezas, y el alumno sabrá cuándo subirá de Belt. Aprender de esta manera es mucho más motivador, sabiendo cuántas piezas llevas, cuántas faltan, y cuánta se han avanzado en cada sesión. Además el alumno sabe perfectamente qué hitos y cuánto tiempo le va a llevar alcanzar su objetivo.



100% online

El método, 100% online, tiene dos entornos de trabajo. El primero, que supone el 80% del tiempo, se basa en el autoestudio y la autoevaluación dentro de la plataforma. Incluye todo el mecanismo de obtención de conocimientos (palabras, frases, estructuras, explicaciones, etc.) y las pruebas auditivas (entrenamiento mediante locuciones /diálogos).



Una ruta de aprendizaje en progreso

Desde su creación, 8Belts incorpora continuamente a su ruta de aprendizaje las nuevas tecnologías que permite mejorar y evolucionar el método, como la inteligencia artificial, el machine learning, Big Data, la analítica, gamificación, reconocimiento de voz, herramientas de comunicación, e interacción, etc. que incorpora a su Student- Centric System. El segundo, el 20%, se centra en Training, la práctica oral y es un componente imprescindible para dar vida a lo aprendido. Comprende sesiones de conversación individuales de 30 minutos con nativos, a través de la plataforma.



La nueva tecnología tiene como objetivo personalizar aún más el método de aprendizaje adecuándole al progreso y conocimiento real de cada alumno. El sistema le redirecciona en función de cómo lo utiliza, las horas que emplea, qué ha aprendido, etc. para realizar, de facto, un plan que se adapta en tiempo real a su progreso, mejorando su experiencia y compromiso y motivándole a seguir.



Gracias a este desarrollo, el algoritmo cuenta ahora con un sistema de escucha inteligente, que ha optimizado la precisión con la que se trabaja, aumentado la velocidad de aprendizaje y ha mejorado el repaso de aquellos temas que el alumno no ha asimilado al cien por cien.



La plataforma también aprende

La nueva plataforma analiza los datos utilizando el Big Data para mejorar la experiencia de cada alumno, a través de algoritmos que van aprendiendo del uso de la herramienta por parte del usuario en tiempo real. De esta manera, todos los usuarios se benefician no solo de su propia experiencia, sino de la del conjunto de los alumnos. Para ello, la propia plataforma aprende de los usuarios mediante un método estadístico.



El sistema recoge y analiza el tiempo que dedica el alumno al aprendizaje, su velocidad del aprendizaje y a partir de esta información potencia ciertas partes del aprendizaje en las que el alumno está más flojo y dedica menos tiempo a aquellas donde tiene un conocimiento más sólido.