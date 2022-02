El Mercaderío, el marketplace de 219 comercios de Santander, supera su fase beta con sus primeras ventas Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 13:03 h (CET) El proyecto, que inició su fase de prueba previa al lanzamiento comercial el pasado mes de julio, se encuentra actualmente en su versión estable. Durante 9 meses de trabajo, el equipo de El Mercaderío ha impartido más de 28 jornadas formativas, 3 cursos especializados y prestado soporte técnico y formativo a 219 comercios de la ciudad; además, la plataforma cuenta ya con un catálogo de producto de más de 5200 referencias y está lista para comenzar a competir por captar sus primeros clientes Después de 8 meses en los que el Ayuntamiento de Santander ha invertido 96.000€ (25% publicidad y promoción de los comercios, 20% formación, 22% plataforma, 7% integración de módulos conectores con páginas de los comercios, 6% en logística, 2% en infraestructura tecnológica y 18% en RRHH) en una apuesta por impulsar la actividad del comercio de cercanía a través de la formación, la adquisición de competencias digitales y la tutela de proyectos, la plataforma El Mercaderío está lista para lanzar su primera campaña de captación de clientes y de promoción de producto local a nivel nacional.

En esta nueva etapa, los objetivos son alcanzar un retorno de inversión positivo en las campañas, impartir 48 nuevas jornadas formativas, prestar soporte en la gestión del catálogo de producto, las ventas y las relaciones con clientes establecidas a través de la plataforma para 400 comercios y ejecutar un plan formativo personalizado donde el comerciante trabaje con un/a consultor/a especializado/a en mejorar sus competencias en marketing digital y comercio electrónico. Y todo de forma gratuita para los comercios que quieran participar de esta iniciativa tan ambiciosa.

Durante la etapa de diseño y validación del modelo de negocio, El Mercaderío ha contado con un importante grupo de comerciantes que han trabajado con el equipo de desarrollo para ofrecer su visión y experiencia en la mejora de los procesos, la arquitectura de la información y la gestión directa con los clientes. "Agradezco a la gente de El Mercaderío que nos está ayudando, nos da formación y nos facilita mucho el trabajo de tener cerca no solo a nuestros vecinos, si no a cualquiera en cualquier parte del mundo" comenta William Colmenares, de Bantú Natural, en una entrevista publicada recientemente.

"Ha sido una gran oportunidad haber podido trabajar "codo con codo" con una representación de comerciantes tan implicados y concienciados con la necesidad de unir fuerzas para competir y promocionar lo nuestro. Durante estos meses, todos hemos aprendido mucho: el equipo de El Mercaderío a analizar, comprender y tratar de satisfacer las necesidades del comercio de cercanía en lo que a ventas a través de canales digitales se refiere; los comerciantes, a organizar un catálogo comercial, crear descripciones de producto atractivas, gestionar correctamente sus perfiles sociales, conectar con nuevos usuarios y a abrir con éxito un nuevo canal de venta online. Tenemos que dar las gracias a todos los comercios que han dedicado su tiempo y esfuerzo a ayudarnos a mejorar y ofrecer el mejor proyecto posible a todo aquel que quiera unirse", ha declarado la concejala de comercio de Santander, Miriam Díaz Herrera.

El proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Santander, el Banco de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria va más allá de la venta online para centrarse en desarrollar un motor de crecimiento económico para la ciudad a través de la inversión en la adquisición de competencias para vender online, gracias a la formación especializada, la promoción de productos, la tutela y el asesoramiento personalizado.

