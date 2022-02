La distribución del vehículo industrial crece un 4% respecto a 2019 Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 11:51 h (CET) La Asociación Española de Posventa para Vehículo Industrial (AERVI) ha publicado su último estudio de actividad de 2021 sobre la actividad del sector. Las conclusiones indican que el sector ha conseguido la recuperación en 2021 e incluso ha crecido un 3% con respecto a 2019; Y un 11% con respecto a 2020 El estudio publicado por AERVI con respecto a la actividad del sector del vehículo industrial a finales del ejercicio 2021, relativo a los últimos trimestre y semestre del año, ha concluido que el sector ha recuperado la pérdida del -8% que marcó 2019. De esta forma, se ha ratificado la previsión de crecimiento del sector durante el 2021 dando pie a un inicio positivo del presente 2022. El sector prevé que su actividad este año aumente en torno a un 5%.

No obstante, el nivel de actividad se verá marcado por factores tales como las restricciones sanitarias, el consumo y el poder adquisitivo, el kilometraje, la antigüedad del parque circulante y el descenso de ventas de vehículos nuevos,, los aumentos de los costes y materias primas y las dificultades de suministros o la digitalización y fidelización del cliente

“Hace un año el sector creía que su crecimiento en 2021 sería en torno al 1% y hoy 8 de cada 10 recambistas esperan crecer y hacerlo en torno a un 5% este 2022. La actitud del sector está sin duda marcada por un cierre de 2021 positivo, no sin dificultades, pero sí en el camino previo a los resultados de 2019”, indica Miguel Ángel Cuerno, presidente de la asociación.

AERVI es la Asociación Española de posventa para Vehículo Industrial. Una asociación sin ánimo de lucro que vela por defender los intereses generales del sector. Su función es representar este colectivo ante organismos nacionales e internacionales, ya sean públicos o privados.

La mayoría de los servicios públicos esenciales se prestan en camiones de transporte nacionales e internacionales, como son los de mercancías, construcción o servicios públicos. En AERVI se informa sobre:

Las normativas europeas y españolas.

Realiza informes del sector.

