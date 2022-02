Ironhack y Jobatus lanzan 100.000 euros en becas para la formación en tecnología y el impulso del negocio digital Emprendedores de Hoy

La falta de profesionales en el área tech supone una fuga de actividad de más de 300 millones de euros anuales.

El 43% de la población española no tiene competencias digitales básicas y alrededor del 90% de los empleos necesitarán algún tipo de aptitud de este tipo.

Las becas permitirán formarse, tanto en modalidad presencial como en remoto, en Desarrollo Web, Análisis de Datos, Diseño UX/UI y Ciberseguridad.

La inscripción estará abierta hasta el 25 de febrero de 2022.

Los perfiles IT son una necesidad más que evidente en el país. Solo en el ámbito de los servicios digitales hay una fuga de actividad de más de 300 millones de euros anuales, de acuerdo con el último informe Empleabilidad y Talento Digital elaborado por VASS y la UMA.

En la actualidad, el 43% de la población activa no tiene ni las competencias digitales básicas, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2021, un dato que choca directamente con las previsiones de la Comisión Europea, que calcula que alrededor del 90% de los empleos necesitarán algún tipo de aptitud digital. Esta brecha, entre oferta y demanda, dificulta el progreso de la digitalización del tejido empresarial del país. Por ello, el apoyo para mejorar e incrementar las capacidades digitales de la población, es una de las diez prioridades de la estrategia España Digital 2025.

Ante esta realidad, Ironhack – la escuela líder en formación de talento digital de forma intensiva – se alía con el portal de empleo Jobatus para ofrecer más de 100.000 euros en becas con el objetivo de mejorar la formación tecnológica, así como crear un impulso del negocio digital, para estimular la transformación digital en las industrias y las empresas.

“Esta alianza con Jobatus en un nuevo paso para ayudar a las personas a cambiar su vida y a adaptarse a la nueva realidad y exigencias del mercado laboral. Este tipo de formación es una apuesta de futuro y presente para todos aquellos que quieran crecer y darle una vuelta a su carrera profesional, independientemente de los estudios previos que tengan”, declara Tiago Santos, GM de Ironhack Iberia.

“Vemos esta alianza con muy buenos ojos y creemos que es una oportunidad para todas aquellas personas que quieren dar un giro en su vida. Esperamos poder ayudar a mucha gente a conseguir sus sueños y poder seguir haciéndolo en el futuro”, comenta Carlos Doncel, Jefe de Marketing de Jobatus.

El periodo de inscripción para solicitar las becas comienza el 25 de enero y estará abierto hasta el 25 de febrero de 2022. Un total de 100.000 euros en becas que cubrirán desde un 20% a un 50% del total de los cursos y se otorgarán en función de los resultados del proceso de selección. Además, cuentan con una amplia gama de soluciones financieras: desde préstamos tradicionales con socios hasta modelos de financiación más basados en resultados. Los estudiantes podrán cursar, tanto en modalidad presencial como en remoto, cualquiera de los bootcamps que ofrece la escuela en Desarrollo Web, Análisis de Datos, Diseño UX/UI y Ciberseguridad. Los bootcamps tienen una duración de 9 a 12 semanas para los cursos a tiempo completo o de 6 meses para los cursos a tiempo parcial, y están diseñados desde la metodología “Learning by doing”, que permite que los estudiantes puedan aprender mientras participan en proyectos.

Para poder solicitar la beca, los candidatos deberán cumplimentar un formulario de inscripción, realizar una prueba de lógica y posteriormente una entrevista y, en menos de una semana se podrán saber si han sido admitidos en el programa. Los interesados pueden presentar su solicitud a través de la página web https://www2.ironhack.com/jobatus.

Acerca de Jobatus Jobatus es un portal de empleo español que tiene más de 240.000 ofertas de trabajo. Aunque su sede central está en Madrid, está abierto en 6 países (España, Italia, Portugal, Brasil, México y Chile). Desde hace más de 10 años ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en uno de los portales de empleo líderes en España. Ya cuenta con más de 1.400.000 candidatos registrados en búsqueda de empleo y 28.000 empresas confían en Jobatus para contratar su personal.

Sobre Ironhack Ironhack es una de las escuelas líderes de tecnología que ofrece bootcamps de Programación Web, Diseño UX/UI, Análisis de datos y Ciberseguridad, en formato presencial o remoto. Tiene sede en 9 ciudades del mundo: Madrid, Barcelona, Miami, París, México, Berlín, Ámsterdam, São Paulo y Lisboa. Desde sus comienzos en 2013 ha graduado a más de 8.000 estudiantes con una tasa de empleabilidad del 89% a los 180 días y cuenta con una red de confianza de más de 600 empresas colaboradoras.

