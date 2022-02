Cyclone, aparatología puntera en el mercado de la mano de DeCastro Cosmetic Medicine Center Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Cada vez son más las personas que recurren a especialistas en medicina estética para corregir ciertas partes de sus cuerpos con las que no se sienten a gusto. Los tratamientos de remodelación corporal son los más buscados por muchos pacientes que quieren sentirse mejor consigo mismos porque no requieren, por lo general, de cirugía ni de un tiempo de recuperación.

En este sentido, DeCastro Cosmetic Medicine Center aplica a sus pacientes el tratamiento Cyclone, que no es invasivo y resulta el más completo del mercado, ya que combina cinco tecnologías distintas en una misma plataforma. La Clínica DeCastro, ubicada en Vigo, cuenta con un amplio departamento de medicina estética capaz de llevar adelante los procedimientos faciales y corporales más complejos.

Cyclone: características y tecnologías Cuando están realizados por expertos, como los que trabajan en DeCastro Cosmetic Medicine Center, los tratamientos de remodelación corporal son seguros, los resultados se consiguen en poco tiempo y las sesiones resultan prácticamente indoloras. Todas estas ventajas se amplifican con la plataforma Cyclone, que permite una remodelación corporal de 360 grados.

Una de las tecnologías que incluye Cyclone es la de los ultrasonidos, utilizados para romper las células de grasas y conseguir reducir su tamaño. Una vez finalizada la aplicación, la grasa perdida comienza a eliminarse naturalmente a través del sistema linfático. Esto permite tratar la grasa localizada y combatir la flacidez.

A su vez, la vacuumterapia contribuye a drenar, eliminar líquidos y toxinas retenidas por lo que resulta ideal para combatir la celulitis edematosa, que se produce cuando el sistema linfático no funciona adecuadamente. Precisamente, este tratamiento lo desbloquea y aporta oxigenación al tejido en el que se aplica.

Otro tratamiento incluido en Cyclone, que también corrige imperfecciones como la celulitis, es la radiofrecuencia, que reafirma el tejido tanto a nivel superficial como en las capas más profundas de la piel.

Todos los tratamientos de Cyclone pueden aplicarse tanto en hombres como en mujeres a partir de los 18 años. Solamente está contraindicado en pacientes oncológicos, personas que sufran de hipercolesterolemia, pacientes con marcapasos y aquellos que tengan trastornos de coagulación. Tampoco se indica en mujeres embarazadas o lactantes.

¿Cuáles son las ventajas de Cyclone sobre otros tratamientos de remodelación corporal? Con la plataforma Cyclone es posible reducir el volumen corporal, eliminar la celulitis, drenar el exceso de líquidos y reafirmar la piel en la misma sesión. Su aplicación, además, incrementa la actividad metabólica del tejido adiposo, activa la microcirculación y reduce el tamaño de las cámaras de grasa.

Las tecnologías de Cyclone no solo sirven para avanzar en la remodelación corporal, sino que también son aplicables al rostro, donde logran reafirmar el cutis, rejuvenecer tanto la cara como el cuello, disminuir la aparición de arrugas pequeñas, aumentar el grosor de la piel y eliminar los signos de fatiga.

La aplicación de Cyclone facial por parte de los especialistas en medicina estética de Clínica DeCastro da luminosidad al rostro y remodela el cuerpo, provocando resultados positivos que se comienzan a manifestarse rápidamente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.