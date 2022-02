Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com, ‘Es necesario utilizar una entidad especializada cuyos datos sean demostrados y demostrables para garantizar la obtención de buenos resultados en una liquidación concursal’ Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El valor de realización de la plataforma pública, Subastas BOE, cae hasta el 36% frente al cerca del 70% por parte de Eactivos.com.

Esta entidad especializada, además de estar auditada para conocer su tráfico web, lleva a cabo campañas de marketing offline y online de cada activo publicado de manera individualizada.

Si por algo se caracteriza la entidad especializada Eactivos.com, es por haber sido pionera en crear una plataforma de liquidación concursal y no dejar de innovar desde entonces para lograr que los activos publicados consigan el mayor valor de realización posible. Para ello, cada día se realizan tareas de marketing tanto offline como online que tienen un impacto evidente tanto en las visitas a cada uno de ellos como en las pujas, con un aumento de las ofertas por parte de pequeños y grandes inversores. ‘’Eactivos.com es una opción real y confiable para cancelar la mayor cantidad de deudas posible’’, explica Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com.

Para el CEO, los resultados son importantes y así se refleja en los datos. Mientras Eactivos.com cerró el 2021 con uno de sus mejores resultados y con cerca de un 70% de los activos que superaban el valor de realización, la plataforma pública estatal de subastas, Subastas BOE, apenas alcanzaba el 40%. Esto afecta directamente al valor de los inmuebles porque acaba por devaluarlos completamente. ‘’Utilizar una entidad especializada cuyos datos son demostrables es una garantía para obtener los mejores resultados en una liquidación concursal y así lo hemos demostrado desde Eactivos.com’’, afirma el CEO.

¿Por qué Eactivos.com es diferente de su competencia? Eactivos.com está auditada mensualmente y su audiencia es consultable a través de un documento certificado y que se publica en la web con acceso libre para cualquier cliente. Además, esta plataforma cuenta con un valor añadido cuya no implantación supone un riesgo: la certificación ISO 27001:2013, a través de la cual se establece una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada para reducir el riesgo de pérdida, robo o corrupción de información.

Asimismo, esta entidad especializada cuenta con otra ventaja, además de su plantilla formada por abogados, publicistas, periodistas e ingenieros, y es que está localizada en la mayoría de los puntos estratégicos del país por lo que puede atender de manera presencial y en todo momento a los postores que tengan dudas o que quieran visitar el inmueble. De esta manera, se extienden por Cataluña, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares e Islas Canarias y su sede central está en la Comunidad Valenciana, concretamente en Valencia. ‘’Conocemos la complejidad de un proceso de subasta por lo que tratamos de ser proactivos y de transmitir confianza a los postores que acuden a nosotros’’, cuenta Oliete.

Por último, el pasado año, esta entidad fue premiada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) que la incluyó en el Mapa de Cooperación Empresarial e Innovación de la Comunidad Valenciana. Actualmente, se encuentra desarrollando la versión 4.0 de la plataforma cuyas novedades y aplicación basada en inteligencia artificial (IA) mejorará la experiencia de uso a la Administración Concursal, juzgados, letrados de la Administración de Justicia y Postores.

