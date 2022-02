José Carlos Lopezosa comparte cómo superar fobias y miedos en el nuevo programa de la emisora Libertad FM Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 08:02 h (CET) Experto coach y trainer en PNL, José Carlos Lopezosa ha sido el primer invitado del programa de Libertad FM Universo D'Artista, presentado por Enrique Jurado Fernández (uno de los referentes del coach en España) y Patricia Pamos. A lo largo de la entrevista han hablado de la importancia de esta disciplina en el desarrollo personal, en la implantación de creencias empoderantes y en la gestión de la inteligencia emocional "La Programación Neurolingüística (PNL) y las herramientas que propone me cambiaron la vida a la hora de gestionar mis pensamientos y emociones".Así de tajante se muestra José Carlos Lopezosa a la hora de definir su relación con la PNL a la que ha decidido consagrar parte de su actividad profesional, y con la que se ha propuesto ayudar a las personas que persigan su crecimiento personal.

Este objetivo es el que ha llevado a José Carlos Lopezosa a convertirse en Máster y Trainer en PNL a través del revolucionario método de Meta International Inc. de Frank Pucelik y a formarse en la escuela de coaching D'Arte Human & Business School de la mano del propio Frank Pucelik y Enrique Jurado Fernández.

De todo ello -de su experiencia personal y de la actividad que ha convertido en su misión de vida- habló el pasado sábado 29 de enero en el estreno del programa de radio Universo D'Artista de la emisora Libertad FM 107.0; se trata de la versión renovada y mejorada del espacio antes titulado Gente brillante.

Invitado por los presentadores del programa Enrique Jurado Fernández (uno de los grandes coach de España, CEO y fundador de D'Arte Human & Business School y MCC de International Coach Federation) y Patricia Pamos, José Carlos Lopezosa inauguró la nueva sección La universidad de 'coaching' hablando de la importancia de la PNL en el desarrollo personal, en la modificación de creencias limitantes, en la gestión de los pensamientos y las emociones y, especialmente en la superación de fobias y miedos.

En la entrevista, José Carlos Lopezosa reiteró su convicción de que lo que distingue a los seres humanos es "la capacidad de decidir", lo cual resulta clave para el empoderamiento: algo que él resume en el lema "sé el escultor de tu propia vida".

Entre otros proyectos profesionales y fruto de su experiencia en este campo, José Carlos Lopezosa ha desarrollado un nuevo método destinado a jóvenes entre 14 y 25 años que quieran perfilar su horizonte vital y perfeccionar su inteligencia emocional. Un proyecto que ha bautizado como Método FUERZA como acrónimo de Fortaleza, Único, Emoción, Responsabilidad, Zarandeo y Actitud.

Más información en: @Josecarlos_pnl o info@jclopezosa.com

