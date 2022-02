MadridCerrajeria.es, aporta seguridad a la puerta de la vivienda Emprendedores de Hoy

El método de robo de viviendas más común en Madrid Centro se llama bumping y consiste en la apertura de una puerta sin la llave legítima ni la necesidad de forzar la cerradura.

Para lograrlo, se introduce una llave manipulada en el cilindro de la cerradura y luego se golpea para forzar los pistones del mecanismo de seguridad. De esa forma, los delincuentes logran abrir una puerta con rapidez y casi sin llamar la atención.

Es posible prevenir este tipo de ataques con las cerraduras adecuadas y el asesoramiento de los expertos como los que trabajan en madridcerrajeria.es, que cuenta con un servicio de urgencias durante las 24 horas.

Cerraduras anti bumping de MadridCerrajeria.es El primer consejo que dan los profesionales de MadridCerrajeria.es es que todos deben tener en cuenta que lo que garantiza la seguridad es la cerradura. La puerta puede ser blindada o incluso acorazada, pero si no tiene la cerradura adecuada, es vulnerable. La efectividad del 100% contra los robos no existe, aunque con el material apropiado y la instalación correcta, el trabajo de quien quiere forzar la puerta se dificulta de manera considerable.

En este sentido, existen varias cerraduras anti bumping especialmente diseñadas para que sea prácticamente imposible forzarlas por medio de esta técnica. Una de las opciones es añadir una nueva a la puerta como segunda cerradura mientras que también es posible, directamente, reemplazar la existente por una que dé mayor protección.

En MadridCerrajeria.es recomiendan dos tipos de sistemas para las cerraduras, los de bombines antidumping y anti ganzúas, y los de pestillo de disco. Ambos son difíciles de vulnerar porque, en vez de tener un mecanismo con resortes o cerraduras de combinación, vienen con temporizador, apertura electrónica o electromagnética.

Marcas de seguridad recomendadas por MadridCerrajeria.es Los escudos magnéticos de la marca Disec son considerados por los expertos de MadridCerrajeria.es como el dispositivo de seguridad para puertas más seguro del mercado. Resisten ataques realizados con las herramientas más sofisticadas, cuentan con protección magnética añadida y, por el funcionamiento de su mecanismo, el rotor del bombillo siempre queda completamente a resguardo.

Otra muy buena opción en bombines de alta seguridad es la marca Keso, que utiliza el sistema de amaestramiento por posicionamiento. Los pitones de los cilindros están realizados en acero y tienen 5 años de garantía.

En esta misma línea de productos, otra marca que resulta confiable es Dom. Los bombines, en este caso, están diseñados para romperse por la ranura delantera cuando reciben un ataque con algún tipo de herramienta, impidiendo así que los delincuentes fuercen la cerradura, pero permitiendo al propietario abrir la puerta con su llave.

MadridCerrajeria.es brinda servicios de cambio e instalación de cerraduras y trabaja solo con primeras marcas con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de sus clientes.

