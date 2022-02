PrimaSalud como firma cosmética que cuida el medio ambiente Emprendedores de Hoy

martes, 1 de febrero de 2022, 15:14 h (CET) Actualmente, resulta muy complicado encontrar en el mercado productos dermatológicos que, además de ser verdaderamente efectivos, estén hechos con ingredientes que no supongan un riesgo para la naturaleza o la salud. Después de todo, la mayoría de los laboratorios vende fórmulas que contienen elementos peligrosos o tóxicos.

Algunos laboratorios como PrimaSalud se especializan en la creación de productos efectivos para el cuidado de la piel. De esta manera, su gel limpiador facial SHE, tónico facial reductor de poros, crema contorno de ojos y sérum de ácido hialurónico han demostrado tener una excelente calidad, además de estar hechos exclusivamente con ingredientes naturales y ecológicos.

Cuidado dermatológico sostenible Son muchas las marcas y empresas mundialmente reconocidas que crean productos dermatológicos dañinos para la salud y la naturaleza. De hecho, se ha podido comprobar que la gran mayoría de ellos, además de emplear ingredientes tóxicos como sulfato de sodio, parabenos o mercurio; también utilizan animales para probar la efectividad y efectos secundarios de sus fórmulas, torturándolos y sometiéndolos a procedimientos dolorosos e incluso crueles.

Frente a este fenómeno, las personas se han dedicado a buscar alternativas que brinden resultados igual de efectivos sin afectar al medioambiente. En este sentido ha sido posible encontrar un aliado bastante importante en laboratorios dermatológicos como PrimaSalud, los cuales se dedican a diseñar productos de cosmética ecológica respetuosos con la naturaleza.

Además de incluir únicamente ingredientes naturales en sus fórmulas, la marca ha demostrado ser sumamente solidaria con la naturaleza al presentar soluciones “Cruelty Free” o libres de crueldad, las cuales garantizan no haber sido testados en animales. De igual forma, PrimaSalud también destaca por hacer el empaquetado de sus productos de forma sostenible, permitiendo que los mismos puedan ser reciclados.

PrimaSalud, cosméticos de excelente calidad a precios competitivos Además de atender un nicho de mercado que hasta hace poco se encontraba bastante descuidado, PrimaSalud también destaca por la eficiencia de todas sus fórmulas, que han demostrado ser capaces de tratar imperfecciones en la piel de manera efectiva, brindando a la persona un aspecto hermoso y natural.

Con productos como el Gel limpiador facial femenino, el Sérum de Ácido Hialurónico, el Tónico Facial Reductor de Poros y la crema Contorno de Ojos, PrimaSalud ha demostrado ser un laboratorio bastante consciente y enfocado en crear productos y cosméticos alineados tanto con la salud como con el ambiente. La calidad de las fórmulas, su compromiso con la naturaleza, así como sus precios competitivos hacen de esta marca una excelente opción para cuidar y embellecer la piel.

