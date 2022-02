Uller se pone de moda en Europa y Estados Unidos en el segmento de las gafas de sol premium Emprendedores de Hoy

martes, 1 de febrero de 2022, 13:01 h (CET)

Las gafas de sol son un accesorio que asegura la protección ocular en condiciones de excesiva luz solar, polvo o viento extremo. Su uso es muy necesario para practicar deportes de alto rendimiento que se llevan a cabo en superficies nevadas y acuáticas.

La nieve refleja un 80 % de los rayos solares, mientras que el agua alcanza el 20 %.

La marca de productos Uller se caracteriza por fabricar artículos de calidad pensados en el bienestar del cliente. Entre ellos, destacan las gafas de sol premium, una opción ideal para aquellas personas que optan por cuidar su vista de la radiación solar.

Las gafas de sol Uller están diseñadas por un equipo de expertos Los modelos de Uller son diseñados por un equipo de expertos que trabaja con extrema precisión de acuerdo con las tendencias de moda y la estética de la marca. La protección ultravioleta es de 400, lo que brinda un espectro de visión muy suave y fluido. El nivel de filtrado es intermedio, un aspecto que las vuelve versátiles y adaptables a cualquier entorno y condición climática.

No solo están pensadas para usarse en actividades deportivas, ya que su elegante diseño permite llevarlas en el día a día. La mayoría de monturas son fabricadas con acetato pulido de última generación, logrando un acabado premium. Mientras que las bisagras contienen titanio de cinco barras que garantizan la máxima durabilidad del producto.

La empresa efectúa constantes procedimientos de retroalimentación con profesionales del deporte para reinventarse constantemente y satisfacer sus necesidades.

Es importante usar gafas de sol Son uno de los complementos más utilizados del mundo debido a que funcionan tanto en días soleados con excesiva radiación, como en cielos nublados que aparentemente tienen menos cantidad de rayos solares. Percibir un riesgo menor implica mayor exposición, lo que no es recomendable si se quiere evitar efectos negativos en la salud de las personas.

En la actualidad, no es necesario acudir a farmacias u ópticas para adquirir las mejores gafas de sol del mercado. Esto se daba porque el uso de esta herramienta se consideraba una cuestión netamente de salud. Sin embargo, hoy en día, la parte estética también cobra un valor importante, siendo algo positivo para los clientes, porque significa que las marcas están educando al consumidor en el uso de estos objetos.

En la tienda virtual de Uller, se encuentran unas de las mejores gafas de sol del mercado. Existe una gran variedad de opciones de carácter unisex que brindan al usuario la sensación de estar conectado con la naturaleza.

