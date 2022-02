Las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable para protegerse contra las nuevas variantes Emprendedores de Hoy

martes, 1 de febrero de 2022, 11:59 h (CET)

Para continuar cumpliendo las medidas de bioseguridad y prevenir el contagio con las nuevas variantes del COVID-19, las mascarillas siguen siendo accesorios indispensables en el día a día. Los emprendedores Rosa Sánchez y Jordi Valls crearon mascarillas transparentes, pensando en derribar las nuevas barreras de comunicación que trajo la pandemia a personas con discapacidad auditiva, con autismo o procesos degenerativos como la demencia senil o el alzhéimer.

Estos artículos han causado sensación en todo tipo de público y están disponibles a través de la tienda online Xula.

Producto certificado y reutilizable de gran eficacia Las mascarillas transparentes Xula aseguran una eficiencia de filtración bacteriana (BFE) superior al 95 %, un certificado que se puede ver desde la página web de la compañía en el apartado de “certificaciones”. Esto significa la resistencia del material de la mascarilla ante la penetración de bacterias, los resultados se reflejan en porcentaje y a mayor BFE mejor eficacia de la mascarilla como barrera ante las bacterias. El tejido utilizado es hidrófugo y antivaho y, además, tiene una alta respirabilidad <1Pa/cm2, lo que impide que se empañen las gafas y, al mismo tiempo, no produce esa sensación de agobio que obliga a bajar la mascarilla por debajo de la nariz, como se suele ver con otro tipo de mascarillas.

Otra de las ventajas de este accesorio práctico y seguro es su confección, que se ajusta perfectamente al rostro, ya que tiene un factor de ajuste facial > 95 %, de manera que no permite el paso a los contaminantes. Las mascarillas Xula han sido tratadas con HeiQ Viroblock, tecnología textil suiza inteligente diseñada para proporcionar a los textiles propiedades antimicrobianas y antibacterianas, este acabado se agrega a la tela durante la etapa final del proceso de fabricación textil. La combinación de tecnología antimicrobiana de plata y tecnología de vesículas destruye rápidamente cualquier tipo de bacteria.

Este producto está tratado con un biocida para protegerlo del deterioro por microbios y bacterias causantes de olores. Ingrediente activo: cloruro de plata.

Todas estas características han hecho a este producto merecedor de la certificación europea CWA 17553, de calidad y protección.

Los creadores de estos modelos que facilitan la comunicación, así como la expresión de sentimientos y emociones, han establecido en 40 el número máximo de lavadas, sin usar lejía, y recomiendan retirar completamente la humedad con secador de pelo o secadora, con el fin de reactivar su condición hidrófuga.

Diseños para todos los gustos y edades Como la mejor aliada de la salud de los más pequeños de la familia, la versión de mascarillas transparentes infantiles Xula está a disposición con ribetes en azul, negro o blanco. Los hombres también pueden adquirir estos accesorios en la referencia All Black, con el borde y la tela trasparente en tono negro y las clásicas de ribete negro o azul.

Para la distinción femenina, la empresa ha creado diversas versiones de mascarillas,como las transparentes con ribetes en tela de camuflaje, en blanco de bodas, blanco tradicional, azul, negro, All Black, aurum y silver. En sus versiones “SuperXula”, las chicas podrán escoger mascarillas cuyos laterales están decorados con circonitas brillantes y otros detalles que les permitirán sentirse glamurosas y elegantes.

Adquirir estos accesorios no solamente asegura una barrera anticovid sumamente eficaz, sino que permite contribuir con el cuidado al medioambiente y retomar la comunicación no verbal que conlleva, tal y como dice el lema de esta solidaria iniciativa: “Devolvemos las sonrisas con la máxima protección”.

