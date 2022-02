Cubiertas para piscinas en aluminio de la mano de COVERTTO Emprendedores de Hoy

En verano, no hay mejor plan que pasar el rato en una piscina con la familia o amigos. Tener una piscina en casa puede ser increíble, aunque también implica cuidar de su mantenimiento.

Si se tiene al descubierto durante todo el año, habrá que invertir mucho tiempo y dinero para reajustarla. Adquirir cubiertas para piscinas ahorra este tipo de preocupaciones. Se trata de un sistema de cerramiento que se coloca alrededor de las piscinas para protegerlas de agentes externos. Estas resultan muy útiles y es posible conseguirlas en COVERTTO, uno de los fabricantes de cubiertas de aluminio con mayor reconocimiento en España.

Beneficios de usar cubiertas para piscina Una buena alternativa para proteger las piscinas de la intemperie es mediante el uso de una cubierta. La función de esta no es solo cubrir el área, sino que también presenta ciertas ventajas.

El mantenimiento de una piscina requiere el uso equilibrado de productos químicos. Si se emplea poca cantidad de estos, el agua puede volverse turbia por efecto de la presencia de bacterias. Al tener una cubierta para piscina, se reducen la cantidad de contaminantes, fosfatos y agentes patógenos. Esto se traduce en una disminución de gastos en productos químicos.

Otra de las ventajas que representa este sistema es la posibilidad de aprovechar la piscina durante todo el año. Gracias a su efecto invernadero, las cubiertas pueden mantener el agua a buena temperatura, incluso en los meses más fríos del año. Además, ofrece un mayor aislamiento a los rayos UV que son tan dañinos para la piel.

Por otro lado, tener la piscina cerrada brinda un mayor nivel de seguridad evitando graves accidentes, como las caídas, en especial de niños.

En COVERTTO, ofrecen cubiertas de aluminio bajas y altas Esta compañía cuenta con más de 15 años trabajando en la instalación de cubiertas de piscina con medidas personalizadas, de acuerdo a las necesidades del cliente. En su catálogo, se pueden encontrar cubiertas de aluminio bajas y altas.

Las cubiertas bajas son ideales para cubrir la piscina durante el tiempo de inactividad y también para mantener alta la temperatura del agua. En COVERTTO, las hay de diferentes modelos, con diseños modernos y elegantes. Se pueden encontrar en dos presentaciones, cubierta de piscina con carril y cubierta de piscina sin carril.

En el caso de las cubiertas altas, hay dos tipos disponibles. Las cubiertas de piscina telescópicas, que permiten un aprovechamiento máximo del espacio. Estas pueden retirarse cuando se quiera y plegarse de forma manual o motorizada.

Por su parte, las cubiertas altas fijas son ideales para hacer de la piscina una estancia más de la casa. Todas las cubiertas para piscina de COVERTTO son personalizables en cuanto a color, tamaño, puertas, ventanas y material de los paneles. Al contratar sus servicios, los clientes pueden mantener sus piscinas cálidas y limpias durante todo el año.

