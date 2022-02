HP Instant Ink el servicio que ha revolucionado el mundo de la impresión: cómodo, económico y sostenible Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 17:38 h (CET) El desarrollo tecnológico a veces no significa una tecnología mejor sino mejorar la relación del usuario con la tecnología. Y si esa mejora es tan revolucionaria como la que propone el servicio HP Instant Ink es posible lograr grandes hitos en aspectos tan importantes como la comodidad, el ahorro de costes y la sostenibilidad entre otros El desarrollo tecnológico a veces no significa una tecnología mejor sino mejorar la relación del usuario con la tecnología. Y si esa mejora es tan revolucionaria como la que propone el servicio HP Instant Ink es posible lograr grandes hitos en aspectos tan importantes como la comodidad, el ahorro de costes y la sostenibilidad entre otros.

El usuario y la tinta: una relación incómoda… hasta ahora

Hasta ahora la relación con los consumibles consistía en ir a adquirirlos cuando la impresora se quedaba sin tinta, a veces en el momento más inoportuno. Un proceso incómodo pero que además podía ser costoso e ineficiente tanto desde el punto de vista del aprovechamiento de la tinta como incluso del de la sostenibilidad.

HP Instant Ink propone un enfoque revolucionario en lo que respecta a la relación con los consumibles. Contratando este servicio, disponible con las impresoras de última generación de HP, es el propio dispositivo el que detecta de forma automática que va a agotarse el consumible y contacta sin intervención del usuario con el servicio para que éste reciba en su domicilio u oficina el cartucho de tinta o tóner mucho antes de que estos se agoten.

Comodidad

Esto supone una gran comodidad para el usuario ya que para empezar no tiene que estar pendiente de que la tinta se agote pero además también se ahorra el tener que investigar qué cartuchos son los adecuados o los mejores precios.

Además no es necesario adquirir los cartuchos seleccionando los adecuados o en el peor de los casos incluso desplazarse a una tienda para adquirirlos esperando a que dispongan de los adecuados para su modelo de impresora. Esto sin contar que gracias al servicio HP Instant Ink nunca se agotará la tinta en el peor momento…

Ahorro de tiempo… y de dinero

Esto garantiza que la impresora siempre tendrá tinta suficiente para imprimir con la máxima calidad. Por otro lado se reciben los consumibles en casa sin tener que vigilar cuándo se agotan, lo que supone una comodidad y un ahorro de tiempo muy importantes.

Al estar pensado como un servicio en el que la impresora es la que se ocupa de contactar con HP Instant Ink antes de quedarse sin tinta, el aprovechamiento de la misma es máximo. Y solamente se paga la tinta que se consume con planes que van desde los 0,99 euros al mes dependiendo del número de páginas a imprimir. Sin compromiso de permanencia y con la posibilidad de que las páginas imprimibles que no se consuman pasen al mes siguiente.

En definitiva es posible conseguir un ahorro de hasta el 70% en costes de impresión y sin olvidar que con este servicio imprimir en color tendrá el mismo coste que si se hace en blanco y negro.

Sostenibilidad

Otro de los aspectos más interesantes es el de la sostenibilidad. HP Instant Ink no solamente se encarga de enviar el consumible a casa, también se encarga de reciclarlo. Con cada envío se proporciona un sobre en el que es posible enviar el cartucho de tinta o tóner usado. Y gracias a que HP se ocupa directamente del reciclado, se reutilizan para la fabricación, por ejemplo, de otros cartuchos.

Otro factor importante para la sostenibilidad es el propio ahorro que supone la optimización de la tinta y el tóner gracias a este servicio ya que supone menos envíos y menor cantidad de embalajes. Gracias a esto es posible reducir el consumo energético en un 69% y el consumo de agua en un 70%.

La comodidad, ahorro y sostenibilidad de HP Instant Ink ha recibido una buena acogida entre los usuarios que han tenido la oportunidad de probarlo. Las opiniones que pueden encontrarse en Internet son abrumadoramente positivas con una media de 4,9 estrellas de valoración sobre 5 y un 98% de índice de recomendación. Más información de cómo funciona el servicio HP Instant Ink y sus planes de precios en su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los menores españoles pasan una media de 730 horas al año conectados a internet "Lo mejor de crear algo, es vivirlo": La nueva e inspiradora visión de Neolith HP Instant Ink el servicio que ha revolucionado el mundo de la impresión: cómodo, económico y sostenible La demanda de idiomas en las ofertas de empleo registra la cifra más baja en al menos doce años (12,6%), según Adecco De aquí hacia el Metaverso