"Lo mejor de crear algo, es vivirlo": La nueva e inspiradora visión de Neolith Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 17:38 h (CET) La compañía, fiel a su carácter vanguardista, se atreve a explorar y a arriesgar, renovando su universo visual, más sofisticado y lineal pero también más humano. Una imagen que refleja su posición de marca líder global en el mercado de piedra sinterizada, y unos valores y atributos que definen la estrategia de futuro de la compañía Esta nueva imagen sintetiza valores como la pasión, la innovación, la capacidad de crear alianzas comerciales, un estilo propio y la inspiración. Una marca con corazón, valiente, comprometida, creativa, que da respuesta a las aspiraciones y sueños de las personas. Una marca amiga, cercana, sostenible, confiable, versátil, original, que crea tendencias y tiene como misión ser la marca líder en la creación de espacios únicos.

Esta evolución completa de los valores y atributos, se ve reflejado tanto en la marca, como en la organización, en su posicionamiento en el mercado, y en su aproximación a distribuidores, profesionales y usuarios finales.

"En Neolith tenemos un propósito muy claro, y es poner al consumidor final en el centro de nuestro universo. Todo lo que pensamos, hacemos o decimos, es por ellos. Queremos ayudarles a crear espacios únicos y sobre todo a disfrutar de experiencias extraordinarias junto con Neolith", afirma José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith.

"Queremos seguir inspirando a arquitectos, interioristas, a usuarios finales, a amantes de la cocina, del diseño, de la moda... porque nos llena de pasión. Continuar siendo la marca de referencia, y seguir impulsando valores como la innovación y excelencia; pero sobre todo, queremos que Neolith sea la marca que les permita materializar sus sueños, ocupando un lugar relevante en esos espacios tan especiales", añade Oliver de la Rica, CMO de Neolith.

Superficies para ser vividas: touch.feel.live

El valor de la inspiración cobra especial importancia, siendo la vía que conecta la marca con las personas; estimulando su imaginación e inspirando soluciones para el interior y exterior, únicas, funcionales y sostenibles, que generen experiencias de marca extraordinarias, ya que para Neolith, "Lo mejor de crear algo, es vivirlo". Este nuevo posicionamiento manifiesta además que, el mundo sería un lugar mejor si todo lo que se hace, se inventa y se crea es para disfrutarlo.

Mientras que el nuevo claim, "touch.feel.live", propone un recorrido a través de tres verbos, desde lo más tangible y experiencial, hasta lo más sensitivo y evocador. Una declaración de principios que recoge, de una manera concisa y emocional, el propósito y la personalidad de Neolith para que los espacios que ayuda a crear puedan ser vividos al máximo, y hacerlo además con la elegancia, la calidad y la exquisitez propia de Neolith. El equilibrio esencial entre el diseño y la funcionalidad, orientado a la excelencia y a la clase que lo caracteriza.

Look & feel

El nuevo look & feel de Neolith se configura a través de las líneas y perspectivas que construyen el nuevo logotipo, que sirven como punto de partida del nuevo universo visual y lineal vinculado al concepto de diseño y funcionalidad. Un lienzo espacial que permite construir el lenguaje de marca desde la simplicidad, y una nueva identidad elegante y sofisticada.

El look & feel de la nueva plataforma digital (www.neolith.com), inspirado en la moda y el diseño, cuenta con una funcionalidad única en la que se ven reflejados todos los públicos de Neolith, donde se irán incorporando nuevas aplicaciones que darán un valor añadido, potenciando y elevando la marca a otro nivel.

