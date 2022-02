De aquí hacia el Metaverso Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 17:26 h (CET) Zuger Partners AG da forma a los NFT que impulsan hacia el futuro a los sectores del arte y del lujo Cada nueva era plantea tanto dudas como entusiasmo. Algunos estarán a punto para vivir unos nuevos “locos años veinte” reinventados, otros un nuevo renacimiento. Unos lo vivirán con emoción, otros con miedo. Pero lo que cada vez está más claro que todo el mundo está siendo testigo de la desaparición de las fronteras entre el mundo virtual y el mundo físico.

En la última década se ha dado mayor progreso tecnológico experimentado hasta la fecha. El mundo del arte y del lujo no quedarán al margen. El arte, la joyería, los coleccionables, así como otros productos de lujo únicos conectados digitalmente aportaran exposición, transparencia, trazabilidad y circularidad a estos productos, propiedades y creaciones.

La generación Z ya representa un tercio de los consumidores. Con ellos llega una nueva forma de vivir: la vida digital; una vida digital donde las experiencias son más importantes que las posesiones, donde lo importante es dónde, qué se hace y sobre todo cómo se vive.

Los nuevos términos NFT, DLT, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y Realidad aumentada, solo son premoniciones de lo que pasará en la industria del arte, del coleccionismo y del lujo en poco tiempo. Es un reto pensar que estos objetos únicos que ahora se coleccionan, se muestran y se lucen, servirán para interactuar en otro mundo de realidad aumentada que aporte algunas capas más a cada producto, al tiempo que se disfruta de esta nueva experiencia gamificada. En este sentido, las obras conectadas dan respuestas a la transparencia y a la circularidad; apoderan a los clientes y fomentan la libertad, la fantasía y la exclusividad, creando un vínculo directo entre los artistas, los diseñadores, las marcas y sus consumidores.

Las nuevas tecnologías son un vehículo formidable también en lo sensorial, ya que por fin existe una forma para poder disfrutar de experiencias que hasta ahora estaban solo al alcance de la imaginación de unos pocos: a través de piezas únicas conectadas con su gemelo digital (NFT).

La posesión y el goce tradicional no desaparecerá, al contrario, el valor de éstas aumentará con la ayuda de la tecnología que les aportará nuevas capas a la experiencia de creación, de compra, de goce y de posesión, asegurando un potente canal de comunicación, una confianza mejorada, una identidad digital que garantice la autenticidad dentro y fuera del metaverso entrelazándose y conformando una nueva realidad.

La vida digital dentro y fuera del universo Cripto ya está aquí; comunidades de personas unidas alrededor de intereses comunes representados por sus tokens.

Todo esto puede parecer muy lejano a la realidad actual, pero no es así; en Zuger Partners construyen un futuro donde la relación creador-marca-consumidor a través de la blockchain se basará en la transparencia, la confianza, la seguridad y la cultura, así que lo único claro es que como marca, mañana desearás haber empezado hoy.

