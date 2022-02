La demanda de idiomas en las ofertas de empleo registra la cifra más baja en al menos doce años (12,6%), según Adecco Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 17:31 h (CET) La crisis sanitaria de la COVID-19 ha desplazado la importancia de los idiomas en las ofertas laborales a un segundo plano, lo que ha provocado un descenso de más de 21 puntos porcentuales en su presencia en las vacantes. Ahora, solo el 12,6% de las ofertas laborales exige conocer una segunda lengua, el dato más bajo de -al menos- los últimos doce años La pandemia ha causado una transformación a nivel mundial en todos los aspectos, y el mercado laboral ha sido uno de los más afectados. Los idiomas siempre se han considerado un requisito clave en el empleo, pero el pasado año se registró la cifra más baja de ofertas que requieren de profesionales políglotas con perfil internacional en al menos doce años. Si bien es cierto que los idiomas han estado cada vez más presentes a la hora de optar a las nuevas vacantes, este año de manera excepcional se han desplazado a un segundo plano, probablemente por la falta de ofertas en general.

Infoempleo, portal de empleo de referencia, y el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de RR.HH., han analizado cómo ha influido esta situación a los idiomas en las distintas áreas, regiones y titulaciones que requieren de estos conocimientos.

Concretamente, las ofertas de empleo españolas que solicitaban el requisito de tener otros idiomas distintos del castellano alcanzaron el año pasado la cifra más baja de los últimos años. De hecho, el 12,6% registrado es menos de la mitad que el año anterior, cuando se alcanzó un 33,9% de vacantes solicitando idiomas. Este es un descenso en la influencia de los idiomas en las ofertas de 21,4 puntos porcentuales.

El inglés, idioma más demandado

Un año más, el inglés se corona como líder en el ranking de los idiomas preferidos en las ofertas laborales, pero desciende a un 66,7% su presencia en ellas, una cifra relativamente baja en comparación con años anteriores, como es el caso de 2019, donde el 89,1% de las ofertas que requería idiomas solicitaba el inglés.

Por otra parte, el francés conserva la segunda posición (12,2%), aunque cae 2,5 p.p. y lo acerca al tercer clasificado, el alemán, que se solicita en una de cada diez ofertas con idiomas (10,2%), 2 p.p. menos que el año pasado.

Otros idiomas destacados son el portugués y el italiano, aunque al igual que el resto, han sacado una nota más baja que en años anteriores. Concretamente, el año pasado el portugués (2,8%) logró superar al italiano (2,7%) como cuarta lengua más relevante.

Por último, lenguas que habían cogido carrerilla en años anteriores han visto frenado su avance, es el caso del chino, ruso o el árabe, que registraron una tendencia negativa durante el año pasado y disminuyen hasta el 5,3% su presencia conjunta.

La Comunidad de Madrid, la región con más candidatos políglotas

En 2020, las comunidades que experimentan un mayor número de migraciones y turismo fueron las más interesadas en profesionales que contaran con conocimientos de diversos idiomas. Sin embargo, ninguna de ellas ha escapado a la tendencia de ver reducida la demanda de otras lenguas en sus ofertas de empleo, aunque los descensos han sido de diversas magnitudes. Por ejemplo, tanto en Canarias como en Cataluña, el recorte de los idiomas en las vacantes ha sido de 24,5 puntos porcentuales mientras que en Asturias ha sido de 8 puntos.

Atendiendo al porcentaje de ofertas de empleo que exige idiomas por autonomías, la Comunidad de Madrid, contando con la capital del Estado -una de las localidades preferidas de los turistas-, quedó en primera posición con un 21,7% de sus ofertas de empleo especificando la necesidad de idiomas (tras ceder 20,1 p.p.), y, pese a tener como favorito el inglés (74,3%), también dio cabida a variedad de otras ofertas con lenguas distintas (francés 14,3%, alemán 13,3% y portugués 5,5%).

A su vez, las islas no quedaron rezagadas, Baleares (16,6%; -23,1 p.p.) y Canarias (15%; -24,5 p.p.) quedaron en la segunda y tercera posición respectivamente.

Cataluña, por sus conexiones y cercanía con Europa, se colocó en el cuarto puesto (12,8%; -24,5 p.p.), además de obtener la segunda demanda más alta de francés que asciende a casi un 20%. Es relevante mencionar que estas cuatro autonomías mejor posicionadas son las únicas que superaron la media española en demanda de idiomas (12,6%).

Por otro lado, en la parte baja del listado se encuentran Galicia, Navarra, La Rioja y Aragón. La comunidad gallega ha descendido en el ranking 9,7 p.p. con respecto al año anterior, quedando en un 6,8% de ofertas demandando lenguas extranjeras.

Le sigue de cerca Navarra con un 6,6% de sus ofertas pidiendo idiomas (-8,9 p.p., y es la región con mayor presencia del francés, 22,9%), y La Rioja, que tras experimentar una caída de 16,5 p.p. se queda con un 6,5% de ofertas políglotas en este año. La comunidad riojana también destaca por ser la autonomía donde más se pide inglés dentro de la demanda de idiomas (92,8%).

Por último, Aragón ha sido la comunidad que menos idiomas ha demandado, con un 6,23% de sus ofertas de empleo, tras perder 9,3 puntos en el último año.

El cargo ya no es indicativo de mayor conocimiento de idiomas

A pesar de haber disminuido el requerimiento de idiomas de manera generalizada, las categorías profesionales a lo largo de los años han conservado el estatus de cuanto mayor es el cargo, aumentan las especificaciones. Sin embargo, en 2020 se registró que las posiciones de dirección quedaban rezagadas en cuanto a la demanda de las distintas lenguas frente a los puestos técnicos.

Concretamente, la cifra de los puestos técnicos asciende al 19% y, de la misma forma, se presenta como la categoría en la que se requiere de mayor diversidad de lenguas, entre las que destacan el inglés (78,8%), el francés (14,6%) y el alemán (12,1%). Aun así, pierde 21,7 puntos porcentuales en comparación anual.

Le siguen en la demanda de idiomas las posiciones de mandos intermedios (17,9%) frente al 15,7% de dirección, que ha descendido significativamente en comparación con años anteriores (-27,5 p.p.). En cuanto a la categoría de empleados, el porcentaje de ofertas que requiere dominar algún idioma desciende a un 8,53%, aunque su caída es mucho menor (-8,5 p.p.).

El denominador común a todas las categorías es la elección del inglés, que se encuentra en más del 75% de las ofertas con idiomas.

El sector internacional encabeza la lista de demanda de idiomas

En 2020 se abrió paso el sector internacional y mantuvo dos posiciones dentro de las tres primeras en cuanto a demanda de lenguas extranjeras. En primer lugar, el 74,4% de las ofertas dentro de Organismos internacionales demandaron idiomas subiendo 4 p.p. con respecto al años anterior. Y, en tercer lugar, se situó Comercio Exterior, con el 47,4% de sus ofertas (solo cedió medio punto porcentual).

Entremedias, el sector multimedia también creció casi 10 p.p. con respecto a otros años, y alcanzó la segunda posición (48,4%), además de ser uno de los sectores con la demanda más alta de alemán, con un 20% de las ofertas. El cuarto puesto ha sido para el sector de la Investigación con un 47% de sus vacantes exigiendo el dominio de lenguas extranjeras.

Por otra parte, el quinto puesto ha sido para las Agencias de Viajes y Aduanas, que en otros años se colocó entre las primeras clasificadas y en 2020 descendió hasta el 44,8%.

Todo lo relacionado con Internet también se mantiene por encima del 40% de ofertas buscando idiomas, concretamente un 41,8% de ellas.

Los idiomas según el área funcional

La demanda de candidatos con conocimiento de lenguas extranjeras está directamente relacionada con el área donde el profesional debe realizar su trabajo. Las áreas que trabajan de cara al público o se dedican al trato con el cliente, proveedores o empresas extranjeras han destacado por encima del resto en la demanda de idiomas entre sus ofertas laborales. Los cuatro primeros departamentos han sido: Administración y secretariado, que encabeza ahora la lista con un 28,5% de sus ofertas a pesar de estar prácticamente 10 p.p. por debajo de años anteriores; Atención al cliente, con un 24,9%; Marketing, Comunicación y Contenidos (23,8%), que desciende a la tercera posición tras haber sido el más destacado el año anterior; y por último, Administración de Empresas (22,2%).

Por otra parte, de entre todas las ofertas de empleo que indican idiomas extranjeros, la lengua inglesa es indudablemente la más solicitada, superando el 80% en todas las áreas funcionales a excepción de comercial y ventas (73,6%) y atención al cliente (58,5%). En esta última área, otros idiomas adquieren un mayor protagonismo, como es el caso del francés (21,2%), alemán (20,3%), portugués (8,3%), italiano (7,2%) u otros idiomas (16,8%).

