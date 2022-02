Keilley Lee Marques, un epítome de la pasión y la energía Emprendedores de Hoy

Hoy en día, gracias al auge de las redes sociales han nacido muchos influencers que deben su fama y prestigio a este mundo. En estas plataformas son seguidos por cientos de miles de usuarios que se sienten inspirados y con los que mantienen una interacción. Keilley Lee Marques es una de estas figuras emergentes que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos.

Su carácter de emprendedora y su perfil de diseñadora de joyas la convierten, además, en una figura paradigmática de esta época.

¿Quién es Keilley Lee Marques? En una nota de reciente publicación en el blog de la consultora internacional Thrive Global, Keilley fue definida como “el epítome de la pasión y la energía”. Es probable que esta sentencia sea certera, ya que desde que nació en 1985 en Bahia, Brasil, Keilley ha hecho de todo. Hoy, dirige una empresa de joyas llamada KleeOfficial, con sede en Barcelona, mantiene una intensa presencia en redes sociales y disfruta de su vida familiar.

Keilley fue jugadora profesional de voleibol, actividad con la que adquirió experiencia en distintos estilos de vida y que le permitió viajar por varias ciudades de Europa. Más allá de su actividad deportiva, Keilley se formó con una licenciatura en Artes y obtuvo un título en Joyería y Administración de Empresas. Es también una apasionada de la fotografía, el vídeo y los viajes, lo que se puede apreciar en su cuenta de Instagram que siguen más de 150 mil usuarios.

Una de las prioridades en su vida es la buena alimentación y la vida sana. Otra, más importante aún, es su familia. Keilley está casada con Lubos Barton, un ex jugador de baloncesto profesional nacido en República Checa que ahora se dedica a entrenar equipos juveniles.

Inspiración y apoyo para las mujeres emprendedoras La carrera de Keilley como influencer comenzó en 2016 a través de su cuenta de Instagram, la red social donde centró su actividad digital. También ha estado escribiendo en su blog propio y apareciendo en otros como invitada desde 2018. Sus publicaciones se nutren de sus múltiples actividades y sus viajes.

En los últimos años, pudo asistir a la Semana de la Moda y la Semana de la Moda Nupcial, en Barcelona, y al Festival de Cannes, el evento más prestigioso e importante dentro del mundo del cine europeo.

Por la conexión, que junto con su marido, tiene con el baloncesto, recientemente estuvo trabajando como gerente de relaciones públicas para el equipo juvenil Basket Brno durante el Torneo Adidas Next Generation, celebrado en Estambul, Turquía, en 2021.

El más reciente proyecto de Keilley, que aún se encuentra en marcha, es la creación de su nueva empresa dedicada a Brand Consulting, inspirada en su propia experiencia. Ella quiere ayudar a los demás a que puedan también tener presencia y voz propia.

