Wayra y 5G Barcelona abren la 3ª convocatoria de aceleración para startups basadas en tecnologías 5G Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 15:26 h (CET) Las cuatro startups seleccionadas participarán en un programa de 17 semanas de aceleración y tendrán acceso a formación por parte de los mentores de Wayra y 5G Barcelona Barcelona, 1 de febrero, 2022. Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica y 5G Barcelona, una iniciativa de Mobile World Capital Barcelona que trabaja para posicionar a Barcelona como un entorno innovador y abierto para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones 5G, han abierto la tercera convocatoria de aceleración dirigida a startups tecnológicas que estén desarrollando soluciones que utilicen o pretendan utilizar tecnologías 5G, tales como NB-IoT, LTEM o 5G-NSA.

En esta tercera edición de 5G ScaleUp Program se seleccionarán cuatro startups que participarán en el programa de aceleración durante 17 semanas. Durante ese periodo, los emprendedores recibirán formación virtual por parte de los mentores de Wayra y 5G Barcelona en áreas como finanzas, ventas, marketing, inversión, branding, comercial o pitching, recibiendo, además, acompañamiento, acceso a inversores, espacios de networking y visibilidad dentro del ecosistema 5G. Jorge Blasco, emprendedor e inversor, Franc Carreras, fundador de Consejo Digital y colaborador de ESADE, Katherine D’Amico, CEO de Swala Ventures y colaboradora de ESADE, Ismael Barros, director de Soluble Studio, Mercè Tell, socia directora de Nekko Capital, y Roland Umlauft, CEO de Bolibol, serán algunos de estos mentores.

Las startups elegidas también podrán acceder al laboratorio The Thinx 5G Barcelona, uno de los entornos de 5G más avanzados y mejor equipados, con acceso de radio de última generación y tecnologías específicas 5G, contando con soporte técnico especializado de apoyo en el testeo de cada solución.

La convocatoria seleccionará entre todos los participantes a cuatro startups con soluciones validadas y que quieran incorporar tecnologías 5G en su hoja de ruta tecnológica. Además, se valorará el potencial de mercado y la escalabilidad de la solución. Flash Park, Ebre Drone, Hop Ubiquitous y Liip han sido las cuatro startups seleccionadas para participar en la anterior edición del 5G ScaleUp Program. La convocatoria ya está abierta en la web challenges.5gbarcelona.org/ hasta el 11 de marzo.

