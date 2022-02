La marca, el principal activo de las empresas para generar valor y diferenciación Emprendedores de Hoy

En los últimos años, los empresarios han ido tomando conciencia poco a poco de la gran importancia que tiene crear una marca para el impulso de su organización, llevándoles esto a buscar y emplear ciertas estrategias orientadas a tener un mayor reconocimiento por parte del público.

Los directivos de las compañías saben que necesitan desarrollar una estrategia de brandingpara conseguir el éxito en sus respectivos negocios, pero en la mayoría de ocasiones, el problema es que estos profesionales no cuentan con los conocimientos necesarios para ponerlo en práctica. En estos casos, resulta de gran ayuda contar con el apoyo de un equipo de consultores especializados en diseñar la estrategia de marca de la compañía. Una de las firmas de consultoría que más destaca actualmente en España por la implementación de las estrategias de sus clientes y establecer hojas de ruta para aumentar el valor de la marca es ene Consulting.

¿Qué papel tiene el branding en el incremento del valor de una marca? El posicionamiento que obtiene una empresa en la mente de un consumidor es el resultado de la suma de las experiencias y relaciones que se producen entre el público y la empresa, un aspecto al que se hace referencia con el concepto “touchpoints”. La estrategia de branding trabajará en estos puntos de contacto con el consumidor para poder definir y contribuir a generar el posicionamiento deseado.

Nacho Ridaura, socio director de ene Consulting, destaca también que cuando se habla del valor de la marca, también se hace referencia a distintos aspectos que influyen y repercuten no solo sobre ese “valor intangible” de la marca, sino sobre aspectos mucho más tangibles como el precio de los productos o servicios de la empresa, el poder de negociación de la compañía, o su valor ante una posible fusión o venta. Para desarrollar este valor de la marca, se deben trabajar los llamados “activos de la marca”: lealtad, conocimiento, calidad percibida y asociaciones.

¿Qué pasos sigue ene Consulting en sus servicios de consultoría de branding? Cada marca es única y diferente a las demás. Ante esta circunstancia, el primer paso del servicio de consultoría de branding de ene Consulting siempre consiste en realizar un análisis que permita identificar el modelo de gestión de la marca y la cultura de branding que existe inicialmente en la compañía. A partir de ahí, el equipo de profesionales podrá establecer un plan que lleve al crecimiento de la marca de forma sostenible y no de forma radical; la creación de una marca no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que serán necesarios el compromiso, la coherencia y la constancia de la empresa y sus directivos.

Ridaura también expone que a la hora de trabajar un proceso de branding con un cliente, ene Consulting le ayuda a este a identificar y definir los elementos clave, cuál será la promesa de marca, su propósito y los valores y criterios que la harán única frente al consumidor y la diferenciarán de las propuestas de la competencia.

En este punto, se pasa a trabajar el “Brand Delivery”, que hace referencia a cómo se van a transmitir todas las definiciones realizadas con anterioridad mediante los diferentes puntos de contacto que existen con el consumidor. Para a continuación, trabajar en potenciar los “Brand Assets”, que son los activos de la marca a los que se hacía referencia anteriormente.

La importancia del branding para la supervivencia de las compañías Desarrollar una estrategia eficaz de branding en una organización es lo que permitirá a esta diferenciarse y posicionarse de cara a los consumidores. En un entorno como el actual, caracterizado por la existencia de una gran multitud de competidores, no darle la importancia que tiene a una estrategia de branding marcará la diferencia entre una empresa que sobreviva y otra que se vea obligada a acabar cerrando.

