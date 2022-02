Profesionales que trabajan al aire libre requieren ropa impermeable de calidad, según Azules de Vergara Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 14:22 h (CET) Aunque parece una evidencia, en muchas ocasiones se descuida esta cuestión y se sufren las consecuencias de trabajar aguantando precipitaciones abundantes sin usar prendas totalmente impermeables, sostienen los expertos de Azules de Vergara Usar ropa de trabajo específica es importante para la comodidad, la seguridad y la salud de quienes la llevan puesta.

Dentro de esta categoría, teniendo en cuenta la época actual, destaca la colección impermeable, que consta de tejidos que repelen las gotas de agua y protegen así al cuerpo en estos escenarios.

Así, la ropa impermeable tiene otros dos objetivos: el de permitir trabajar de forma cómoda y el de ejercer la función de recurso de seguridad que se antoja fundamental en ciertos momentos, formando parte de los EPIS de muchas profesiones.

No vale con la compra de prendas impermeables genéricas sino que es de vital importancia que éstas estén diseñadas para el trabajo específico que se va a desempeñar.

Tipos de ropa impermeable disponible en Azules de Vergara

Los artículos de los que disponen en este servicio están adaptados a climas adversos pero no es siempre imprescindible que se den estas condiciones, ya que también se pueden utilizar en ambientes más estables, pero que en la previsión diaria se vaya a presentar viento, ya que algunas de las prendas impermeables se han confeccionado con tejidos cortavientos, como es el caso del softshell que además de proteger permite la transpiración en un porcentaje alto evitando que la humedad pase al cuerpo de la persona que la usa.

Estos productos se clasifican en distintos tipos en función de la parte del cuerpo que protegen y de la cobertura de protección, y en Azules de Vergara los categorizan en:

Pantalones



Chubasqueros



Chaquetas



Petos



Chalecos



Parkas y cazadoras



Forros polares



Softshell



Ropa para cámaras frigoríficas



Ropa térmica

Por qué usar ropa de trabajo impermeable y transpirable

Entre los beneficios de recurrir a este tipo de prendas, destacan los siguientes:

No absorben el agua sino que la repelen para que la prenda no se humedezca y el cuerpo se mantenga seco.



Tejido fácil de limpiar y secar.



La tela que forma parte de estos productos se lava muy bien y sin comprometer sus propiedades.



No se deforman ni varían sus dimensiones por el efecto del agua.



Su transpirabilidad permite trabajar con comodidad en condiciones de calor húmedo.



Se usan materiales flexibles, garantizando un total confort en todos los movimientos.

Azules de Vergara es un servicio líder en la venta de ropa de trabajo, EPIs, calzado laboral y artículos de protección frente a la COVID-19 de primera calidad y a precios muy competitivos.

