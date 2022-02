Dos de los productos financieros más tradicionales se digitalizan Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 13:38 h (CET) Hipoo y GLOBALFINANZ se alían para ofrecer hipotecas y seguros de vida digitales y personalizados Madrid, 1 de febrero de 2022. Dos de los productos financieros que “acompañan” a las personas a lo largo de su vida son las hipotecas y los seguros de vida. Son dos productos que originan un desembolso de dinero mensual importante. Por ello, una elección acertada de estos dos productos puede resultar muy relevante tanto a largo como a medio plazo, explican desde Hipoo. Según datos del INE, el pago mensual de la vivienda alcanza hasta el 30% del gasto mensual de los núcleos familiares en España.

La primera recomendación de los especialistas de Hipoo para encontrar la mejor hipoteca posible es acudir a un experto hipotecario, que pondrá a su servicio su conocimiento en el sector y todo su expertise. Una de las opciones más demandadas es la de los brokers hipotecarios online, plataformas que permiten encontrar la mejor hipoteca adaptada a cada persona. Uno de los ejemplos es Hipoo, pionera en la intermediación hipotecaria online en España, que permite comparar entre toda la oferta de bancos y, gracias a un algoritmo de matching inteligente, dar con las mejores condiciones para cada situación. “Ahora es posible contratar una hipoteca sin ir de banco en banco, de forma completamente online, sin papeleos y sin salir de tu casa”, confirma Juan Ferrer, CEO de Hipoo.

Una de las gestiones necesarias, en muchas ocasiones, consiste en la contratación de productos asociados, las conocidas vinculaciones, como puede ser el seguro de vida. En este sentido, los expertos hipotecarios pueden recomendarte la mejor opción de vinculaciones para lograr las mejores condiciones posibles, gracias a su conocimiento profundo del sistema hipotecario y, en el caso de Hipoo, porque su tecnología también tiene en cuenta los productos asociados a la hipoteca a la hora de hacer match entre cliente y su mejor hipoteca.

En este sentido, una herramienta importante puede ser la de los comparadores de seguros, como es el caso de GLOBALFINANZ, plataforma que permite comparar entre las primas de seguros adaptadas a cada situación de forma sencilla y totalmente online.

Conviene recordar que, según lo reflejado en la ley hipotecaria (Ley 5/2019), el banco no puede obligar a contratar un seguro de vida, y, en caso de que sí quiera contratarse, debe permitir al cliente elegir la aseguradora con la que hacerlo. “Son muchas las personas con la que nos encontramos que no saben que pueden elegir su seguro de vida”, afirma José Antonio Jareño, socio fundador de GLOBALFINANZ.

Es en este momento cuando el cliente debe hacer cálculos, ya que en muchas ocasiones el banco puede ofrecer un tipo de interés más bajo con la contratación del seguro de vida como un producto hipotecario combinado. Sin embargo, esta elección depende de cada operación, ya que el ahorro en el tipo de la hipoteca puede competir con un seguro de vida no combinado con el producto hipotecario.

“No hay dudas de que un seguro como es el de vida es muy recomendable si se dispone de una vivienda en propiedad, por lo que muchas personas optan por contratarlo en el momento de compra de una vivienda”, afirma Pepe Torregrosa, socio fundador de GLOBALFINANZ. En caso de fallecimiento del propietario, facilitará a la familia el proceso de herencia, puesto que un buen seguro de vida se hará cargo del pago de la casa.

Hipotecas y seguros de vida

Hipoo, pionera en la intermediación hipotecaria online en España, y la correduría de seguros GLOBALFINANZ han rubricado hoy un acuerdo de colaboración para ofrecer hipotecas y seguros de vida digitalizados y adaptados a las necesidades de sus clientes.

“La alianza estratégica con GLOBALFINANZ puede ofrecer a nuestros clientes una muy buena opción para comparar las posibles vinculaciones de la hipoteca”, afirma Juan Ferrer, CEO de Hipoo.

Hipoo, que inició su actividad en 2018, es la primera plataforma española que encuentra, negocia y gestiona la mejor hipoteca de forma rápida, transparente e imparcial. Revoluciona el sistema hipotecario para que todas las personas puedan adquirir su hogar en las mejores condiciones posibles, ofreciendo una solución online y a medida del cliente que necesita contratar una hipoteca al mejor precio. No son solo un comparador, sino que ofrecen ofertas 100% adaptadas a cada persona y gestionan todo el proceso, desde el inicio hasta la firma.

GLOBALFINANZ, que inició su actividad en 2005 es el primer distribuidor de seguros de vida online en España, acompañando a sus clientes en las diferentes etapas de su vida para brindarles las mejores soluciones para proteger a ellos, a sus familias y su patrimonio a través de seguros de vida. Ofrecen un asesoramiento personalizado a sus clientes sobre las opciones de seguro más idóneas para cada caso en particular, tanto en precios como en coberturas.

Tanto los equipos de Hipoo y GLOBALFINANZ están muy ilusionados con este acuerdo y convencidos de las importantes ventajas que representa para sus clientes.

