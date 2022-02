GOWtech advierte de que España sufre la mayor polarización en transformación digital del entorno Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 13:26 h (CET) La España polarizada, es el país con mayor madurez digital en comparación con Alemania, Francia e Italia entre las pymes que han apostado por la digitalización y a la vez, es el país con más empresas escépticas a la transformación digital España es el país con más empresas reacias a la digitalización. El dato es preocupante, las subvenciones pueden animar a las empresas a su digitalización cuando el problema es económico, pero si se desconfía de sus ventajas poco se puede hacer salvo recibir una buena formación y para eso se debe tener predisposición.

Según apuntan desde GOWtech, empresa murciana dedicada a la transformación digital y marketing digital. Una oficina virtual básica es asequible económicamente para cualquier negocio, rápida de implantar y muy rentable. Para dudas, se les puede consultar sin compromiso. Además, añaden que esa polaridad en España entre los negocios escépticos y los pioneros digitales, extraída de un análisis de GoDaddy, hará desaparecer a aquellos que no acepten el cambio, tendrán una pérdida de competitividad frente a sus rivales del mismo sector, incrementando la diferencia en la calidad de sus productos y/o servicios, la atención al cliente, capacidad de ajustar precios y aciertos en la toma de decisiones de los negocios digitalizados.

Las empresas escépticas, con frecuencia suelen ser negocios asentados y con más de una década a sus espaldas, lo que les da una falsa sensación de estabilidad. Vivimos en una economía muy dinámica, cuando estas empresas se dan cuenta de que deben rectificar, ya es tarde. Son más propensas a desplomarse con rapidez sin tener tiempo de reacción por las grandes variaciones en la facturación ante contratiempos y la poca resiliencia. Por contra, surgen nuevas empresas que por cultura generacional nacen aplicando la transformación digital como base.

Las pymes españolas constituyen el principal motor de la economía española representando sobre el 95% del sector privado pero también son las más afectadas por el coronavirus. La digitalización de la empresa es una solución y un acierto para el pequeño negocio.

La Transformación digital de la empresa es primordial en estos años para evitar el cierre total de un negocio, sobre todo para las pymes y autónomos. La oficina portátil o el salto a la nube, es indispensable para mantener a flote el negocio y más si se quiere tener opciones de crecimiento.

Evolucionar en la digitalización, ha hecho que las empresas españolas sean las que más se comuniquen con sus empleados o clientes, a través del correo corporativo y las que más utilizan un servicio de atención al cliente.

Del mismo modo, las empresas alemanashan decido equipar a sus empleados con ordenadores portátiles en vez de comprar ordenadores de mesa, ya queserán más fáciles de trasportar en caso de teletrabajo. De echo, el 50% de las empresas han tenido que prestar teléfonos móviles y ordenadores para que sus trabajadores puedan realizar su función desde casa, en caso de confinamiento.

Esta época de cierres y aperturas intermitentes, hace que el empresario valore la situación y como consecuencia, pasar su pequeño negocio a la nube creando una página web o una tienda online. Prueba de ello, es que las empresas españolas son las segundas que más venden mediantetiendas online.

Cómo mantener el negocio abierto durante la pandemia, es una de las preguntas más frecuentes que se plantean -exactamente un 32%-, así como estudiar cómo incrementar el conocimiento de la marca y ampliar el conocimiento tecnológico.

Ayudas pymes

La Unión Europa ha destinado fondos para reparar los daños que ha provocado y que está provocando la COVID-19, y lo hace a través de reformas e inversiones, dando lugar en España al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La UE ha dado el visto bueno a este Plan, siendo el primero en recibir los fondos. Todo esto ha dado lugar a programas de digitalización para pymes, como es el llamado Kit Digital, con un presupuesto de 3.067 millones de euros recibidos para el periodo 2021-2023. Las ayudas dentro de este plan tendrán como objetivo digitalizar las pymes que dispongan de entre 10 y 50 empleados, donde podrán recibir 12.000€, las empresas de entre 3 y 9 empleados 6.000€, y menos de 3 empleados 2.000€.

Pero no todos pueden beneficiarse de estas ayudas, ya que el plan exige algunos requisitos, como cumplir con la normativa “Ley General de Subvenciones” y disponer de una evaluación con respecto a la madurez digital de la empresa.

Empezar a digitalizar la empresa

Aprovechando la ayuda, el empresario o autónomo puede comenzar a dar los primeros pasos hacia la transformación digital. Es un proceso evolutivo sobre el que ir ganando madurez.

Si no se tiene nada ¿Por dónde empezar? GOWtech propone comenzar con una oficina virtual con soluciones básicas por menos de 300€.

Mejorar la comunicación, tanto con los empleados como con los clientes, mediante correos electrónicos empresariales, chats y redes sociales. Esto permitirá tener informados a los clientes y empleados en tiempo real y sin estar físicamente en el mismo lugar, reduciendo el tiempo de acción y aumentando las ventas.

Crear una página web o tienda virtual que se adapte a las necesidades, dará visibilidad a nuevos clientes y comodidad para comprar en el horario que les convenga y sin desplazamientos.

Subir todos los documentos a la nube empleando herramientas que proporcionen seguridad. Las aplicaciones permiten reducir el tiempo de búsqueda de los documentos, facilitar las copias de seguridad, compartirlos con quien los necesite y favorecer la colaboración. A partir de aquí, se puede analizar el sistema y ver qué más se puede digitalizar según necesidades, como añadir un CRM, migración de la facturación a la nube, gestión de proyectos y tareas online, crear un sistema de control de horario online, etc. Busca los puntos débiles y conviértelos en puntos fuertes.

