Claves del divorcio express en 2022

martes, 1 de febrero de 2022, 10:36 h (CET)

Actualmente, una de las formas más rápidas y menos complicadas de poner fin a un matrimonio es el divorcio express, siendo esta una de las soluciones más efectivas para estas parejas que no quieran continuar con su matrimonio.

Para llevar a cabo este proceso de divorcio es necesario cumplir algunos requisitos fundamentales. Es por esta razón, que solicitar el asesoramiento jurídico necesario resulta la mejor alternativa.

Ante esto, LexGoApp se ha caracterizado como una plataforma que permite encontrar abogados especializados en materia de divorcio y otras áreas jurídicas en cualquier ciudad de España. De esta manera, las personas podrán acceder a los servicios de estos profesionales de forma rápida, fácil y confiable.

¿Qué hay que tener en cuenta para un divorcio express? Desde el 2005 y hasta la actualidad, la aprobación de la Ley del Divorcio Express ha sido considerada una opción ágil y sencilla para los matrimonios que desean tramitar su separación en pocos meses.

Gracias a esta legislación, las parejas no necesitan estar dos años separados para anteponer una demanda de divorcio, ni tampoco alegar algún motivo específico. Por el contrario, con solo tener tres meses de casados y estar de acuerdo en divorciarse es suficiente para iniciar este proceso.

En la mayoría de los casos, el divorcio express se realiza sin necesidad de intervención judicial, aspecto que le hace un procedimiento más rápido y económico que el contencioso, ya que este último requiere la intervención de un juez.

De esta manera, el divorcio express requiere una serie de requisitos específicos como la asistencia de un abogado y un procurador. El primero será el encargado de redactar el convenio regulador entre las partes y los efectos de este que también serán acordados por las partes.

Aunque se trate de un procedimiento menos complejo, la asistencia de un abogado especializado resulta la mejor alternativa para llevar a cabo el divorcio y cumplir con todos los requerimientos necesarios que permitan agilizar el trámite.

Encontrar un abogado de forma rápida y sencilla con LexGoApp Actualmente, internet se ha convertido en el aliado perfecto para buscar cualquier tipo de servicios, incluyendo la asistencia o asesoría legal. Sin embargo, ante un amplio abanico de opciones puede resultar confusa la elección de la mejor opción.

Ante esto, LexGoApp se caracteriza como una plataforma útil y sencilla que permite encontrar abogados especializados en diferentes áreas legales. A través de la aplicación, las personas pueden pedir presupuestos de los servicios de estos profesionales de forma gratuita y sin compromisos.

La plataforma cuenta con categorías de abogados según el territorio y también por especialidad. De esta forma, es posible encontrar abogados en Madrid o Málaga y también buscar por especialidad, como es el caso de los abogados de divorcio o extranjería.

Dada la facilidad, LexGoApp se ha popularizado como una herramienta efectiva para encontrar a los mejores abogados especializados en diferentes casos, adaptándose a las necesidades de cada persona.

