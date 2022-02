Sostenibilidad integral, el gran reto pendiente de la industria textil

Eloawa, una marca española que apuesta por la sostenibilidad 360º

Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas), después del petróleo, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Hoy en día, el mundo de la moda tiene un compromiso pendiente con el medioambiente. Las grandes firmas – muy atadas a sus procesos de producción tradicionales a gran escala – encuentran grandes dificultades en su adaptación real hacia el mundo verde sin que esto altere su estructura de negocio, mientras que las nuevas marcas, surgidas en los últimos tiempos, son las que están marcando el nuevo camino, demostrando que otra forma de producir es posible y ejerciendo así de motor impulsor hacia una inevitable adaptación del sector textil hacia modelos de producción más sostenibles.

No es de extrañar que surjan tendencias como el fake green, en esa carrera por acogerse al concepto de sostenibilidad de cualquier manera. Cada vez hay más opciones en el mercado que solo buscan la etiqueta verde, pero sin que detrás de esta le acompañe la ética y el fundamento sólido de quienes sí se lo toman en serio. De esta forma, ¿es una camiseta de una marca de acceso mundial, confeccionada en Asia pero de algodón orgánico, una opción sostenible? La respuesta es no, porque producir de forma sostenible es un concepto profundo que va más allá de usar tejidos reciclados u orgánicos. La sostenibilidad ha de valorarse desde el propio diseño, teniendo un gran impacto el país donde se produzca y el de venta final por su huella de carbono, así como desde el punto de vista ético y legal: ¿bajo qué condiciones laborales se elabora la prenda?, ¿qué leyes ambientales (regulación de residuos, emisiones, etc.) y laborales se aplican en el país?

Eloawa es una de esas marcas que desde el inicio ha adoptado la sostenibilidad como un concepto de 360° que implementa en todos sus procesos. Esta firma española enfoca su producción de prendas deportivas desde el concepto de athleisure sostenible, haciendo el producto sostenible desde su propia conceptualización, es decir, su enfoque está en producir ropa deportiva válida tanto para la práctica deportiva como para lucir en otros contextos y además hacerlo con procesos sostenibles y éticos.

“Menos es más” y esta empresa española lo usa a su favor, creando a partir de diseños exclusivos, productos versátiles y sostenibles desde cero.

La marca de ropa deportiva Eloawa apuesta por la sostenibilidad de una forma integral Para esta empresa, es importante asumir la sostenibilidad como un concepto integral que debe aplicarse desde el diseño, seguido por el estudio y selección de materiales sostenibles y/u orgánicos, así como producir de forma cercana: por el bajo impacto en la huella de carbono, así como la generación de riqueza local; hasta valorar cada detalle en coherencia (etiquetado, embalado, etc.).

Prendas españolas sostenibles para cualquier ocasión El estilo de las prendas sostenibles creadas por Eloawa combina la funcionalidad y el diseño, con una línea compuesta por camisetas, faldas de pádel, shorts, leggings, tops y otros elementos utilizados en la práctica deportiva. Todas las prendas pueden utilizarse, además, más allá del contexto deportivo, funcionando como complemento de los outfits casuales aptos para cualquier ocasión.

Eloawa se diferencia del resto de las marcas deportivas por su enfoque athleisure sostenible, creando diseños versátiles y exclusivos que forman parte de su primera colección de prendas para mujer que pueden ser utilizadas para la práctica de pádel, yoga, tenis o para el entrenamiento. Desde que esta marca salió al mercado, ha tenido una gran aceptación entre las mujeres que buscan verse bien con prendas que, además de ser funcionales en el ámbito deportivo y otros contextos, también contribuyen en la conservación del planeta.