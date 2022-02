El secreto de los arroces de la Teca Sàbat Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 11:50 h (CET) El equipo de cocina de la Teca Sàbat es conocedor de las características y los beneficios de este alimento para incluirlo en su carta semanal El arroz es uno de los principales alimentos utilizados en nuestra gastronomía mediterránea por su versatilidad. Ya sea como plato principal o como base de un buen acompañamiento, el arroz ofrece un gran número de beneficios para la salud.

El arroz es un grano de cereal. El grano tiene más de 40.000 variedades con distintas formas, tamaños, texturas, aromas y colores. Se trata del alimento más consumido en el mundo, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Este cereal es un alimento fundamental en muchas cocinas de todo el mundo y es un importante cultivo de cereales que alimenta a más de la mitad de la población mundial. Los beneficios para la salud de este cultivo son los siguientes:

Proporciona energía. Previene la obesidad. Bajo en grasa. Aporta altos niveles de agua. Calmante digestivo

El equipo de cocina de la Teca Sàbat es conocedor de las características y los beneficios de este alimento para incluirlo para que siempre esté presente en su carta semanal. "El arroz es un producto que está presente todo el año gracias a la gran producción y versatilidad a la hora de incorporarlo en nuestras recetas", afirma Pedro López, Gerente y Jefe de cocina de la Teca Sàbat.

El secreto de la calidad de los platos del arroz de la carta de Teca Sàbat rige en la elección de los productos, las elaboraciones y las técnicas de cocción.

La elección de los productos del equipo de cocina para la preparación de los arroces es la primera clave del éxito. “Todos los ingredientes de nuestros arroces, que utilizamos para su preparación, son de primera calidad, frescos, naturales y de proximidad”, explica Pedro López, Gerente y Jefe de Cocina de la Teca Sàbat.

El arroz Bomba de la “Illa del Riu” del Delta del Ebro es el ideal para los arroces de montaña y pescado y el arroz italiano Arborio es el que utiliza el equipo de cocina de la Teca Sàbat para la preparación de los risottos.

Otro factor principal son las elaboraciones previas a la cocción del arroz.

Tenemos dos tipos: los sofritos y los fondos.

Sofritos Teca Sàbat

El sofrito de la Teca Sàbat es diferente en función del tipo de arroz a cocinar. "Los sofritos los elaboramos cada 2 o 3 días para que sean frescos y potentes, como recién hechos, para el fin de semana", afirma Pedro López.

Los productos más utilizados por estos sofritos son la ñora para sofritos de pescados y tomate con cebolla para sofritos más de montaña.

Fondos Teca Sàbat

Los fondos también son otro factor muy importante en la elaboración de los arroces. Ayudan a potenciar el sabor de los arroces. Cada fondo tiene su particularidad, no hay ninguna semejante.

Para los arroces de pescado, el fondo se elabora con verduras, marisco y diferentes tipos de pescados como por ejemplo las galeras. En el caso de los arroces de montaña con butifarra o tornillería, las hierbas son fundamentales y sobre todo con el uso de agua natural.

Técnicas de cocción

La cocción del arroz es una técnica de cocina muy precisa. En el caso de Teca Sàbat, utiliza una técnica de cocción muy particular para poder conservar las propiedades de los productos durante un par de días como si estuviera recién cocinado.

"Lo que hacemos es marcar el arroz 5 minutos al fuego y, posteriormente lo trasladamos a nuestro horno, parecido al de una pizzería, que tiene más de 30 años", detalla el equipo de cocina de la Teca Sàbat.

Una vez que el arroz sale del horno, se envasa al vacío en una batidora de temperatura al vacío para enfriarlo. De esta forma, conserva todas sus propiedades para ser consumido por los clientes en un par de días como si estuviera recién cocinado.

“¡Todos los arroces que preparamos para nuestros clientes gustan mucho! De los que destacan el arroz de verduras con gambas, el arroz aparte, el arroz caldoso con bogavante, el arroz negro, el arroz con calamarcitos y alcachofas (cuando es de temporada), el rissotto de setas y el de verduras”, asegura Pedro López.

Todo el equipo de cocina de la Teca Sàbat siempre está en constante evolución y estudio de los alimentos, para sacar el máximo rendimiento de las características y beneficios del producto ofreciendo una excelente alimentación mediterránea a todos nuestros clientes.

