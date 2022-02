Marroc Challenge, el Dakar de los 70’s para los aventureros de hoy Emprendedores de Hoy

martes, 1 de febrero de 2022, 09:57 h (CET)

Un tipo de rally raid que cada año suma más aficionados alrededor del mundo es el Dakar. Esta competición se comenzó a llevar a cabo en 1978 y, ahora, desde 2020 se disputa en Arabia Saudita.

Para aquellos aficionados que su pasión sea competir en este rally, pero por ciertas razones no puedan, la Maroc Challenge ofrece la posibilidad de practicarlo en el desierto de Marruecos, convenientemente cerca de Europa. Para participar no es necesario tener una preparación o experiencia en este tipo de reto, solo saber conducir y tener un espíritu aventurero. La competencia cuenta con todas las medidas de seguridad posibles, permitiendo que los participantes disfruten de la aventura mientras se sienten asegurados.

En qué consiste un Rally Raid El Rally Raid es una disciplina del automovilismo donde los vehículos deben realizar una carrera de varios kilómetros en una zona abierta de un punto a otro. La característica principal de este tipo de Rally es que se corre sobre dunas y estepas, haciendo la navegación más complicada.

Puede practicarse con automóviles, camiones, motos o quads. Para ganar, los concursantes deben pasar por diferentes paradas obligatorias y de no hacerlo serán penalizados. Los participantes al empezar las etapas saben cuantos waypoints habrá, pero no donde están ubicados, por lo cual requieren de la ayuda de una guía o roadbook que les indique el camino.

El Marroc Challenge El Maroc Challenge es un Rally Raid que ofrece una aventura con el espíritu del Rally Dakar de los años 70 para que todos participen, sin importar la preparación de su vehículo o de su experiencia. Han llevado a cabo 17 ediciones y la próxima será en Semana Santa, del 8 al 16 de abril de 2022.

Los participantes pueden elegir entre cuatro tipos de coches, tres SUVs y cinco Todo Terrenos. Durante toda la carrera, se contará con un equipo de rescate y uno de seguridad para garantizar la integridad de todos. El atractivo de esta edición es que se realiza en Marruecos, un lugar ideal para explorar y aventurarse muy cerca de Europa.

En este Rally, existen tres categorías diferentes. La primera es la ‘Rookie‘, siendo esta accesible a todos los participantes con SUV o Todo Terrenos. La segunda categoría es la ‘Adventure‘, donde podrán participar equipos con o sin experiencia con recorridos diferentes en función del vehículo. Por último, en la categoría ‘Raid’ solo podrán participar los Todo Terreno que hayan participado al menos una vez en la categoría ‘Adventure‘ u otro evento con el mismo grado de dificultad.

La clasificación del Marroc Challenge se establece a partir de un sistema de puntos que se otorgan a raíz de la navegación por un track, no salirse de este más de lo que está permitido, cumplir con los controles de paso, llegar dentro del tiempo estipulado para cada etapa y cumplir con el límite de velocidad restringido a 80 km/h.

