The Farm Revolution, la agencia de comunicación especializada en agroalimentario

The Farm Revolution, como ellos mismos afirman, "se creó para revolucionar el sector", y eso parece que lo están consiguiendo. La prueba evidente de ello es que, desde su creación en 2018, ha pasado de dedicarse casi en exclusiva al sector porcino, a cubrir múltiples especies – también bovina y avícola - dentro de las industrias cárnica, farmacéutica y veterinaria, así como a ofrecer sus servicios en otros mercados aparte de España, como el asiático, europeo, americano y LATAM La industria cárnica española representa en torno al 2,24% del Producto Interior Bruto, con una facturación de 26.882 millones de euros en 2019. Lejos de lo que pueda creer el público general o los consumidores, el sector ganadero es un referente en innovación, en nuevas tecnologías productivas y de bienestar animal. No obstante, su manera de comunicar está llena de complejos. Parece que hay miedo a contar lo que realmente es el sector primario hoy en día, un sector muy profesionalizado formado por empresarios, emprendedores, familias, ganaderos y veterinarios, que está concienciado y comprometido con el cambio.

The Farm viene a cubrir un vacío y una necesidad palmaria en el sector agro: la de practicar una comunicación eficaz. Y para que eso sea posible es necesario que los profesionales de comunicación y el marketing dispongan de un conocimiento profundo del mismo. Su equipo lo forman consultores que tienen un vínculo estrecho con el mundo ganadero o deben sus raíces a él. Saben de lo que hablan y, por ello, además de consultores, se definen como auténticos creadores de contenido, a través de podcast “The Farm On Air” disponible en su web https://thefarmrevolution.net/ y distintas plataformas (Youtube, Spotify, Apple, etc), así comoartículos en su blog “La Granja de Ideas”. Como dice el lema, “hay que hacerlo bien y hacerlo saber” y lo segundo no se entiende sin lo primero.

Como agencia especializada en marketing agroalimentario, ayudan a pequeñas y grandes empresas de la industria a llegar a su público objetivo y stakeholders con la creación de contenidos técnicos y especializados, organización de eventos digitales y presenciales, webinars, cursos formativos, grabación de podcasts, gestión de redes sociales, consultoría estratégica, expansión internacional, gestión de crisis comunicativa y reputacional, realización de investigación de mercados, entre otros. Así sus clientes pueden concentrarse en lo que mejor saben hacer: el bienestar animal.

Y es que para The Farm, también son importantes los números. No se trata de mejorar la comunicación de sus clientes y ya está. Se trata de traducir esta mejora en resultados concretos y tangibles. Ponen al servicio del sector primario las herramientas y recursos necesarios para conseguir una comunicación eficiente y personalizada que ayude a mejorar la productividad de la empresa agraria, veterinaria o farmacéutica.

De esta manera, combinan sus servicios de agencia de comunicación con su experiencia como consultores estratégicos, ofreciendo una respuesta 360º a las necesidades de los clientes: ganaderos, farmacéuticas, especialistas en nutrición animal, empresas familiares y veterinarias.