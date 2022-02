Las bacterias que trabajan para crear las fórmulas más eficaces de la cosmética de marcas como Medik8

Los pre, pro y postbióticos ganan fuerza como los ingredientes que ayudan a sanar pieles, equilibrando el microbioma de la piel y fortaleciendo el tejido Hoy en día es sabido que la flora dérmica puede sufrir alteraciones por factores tales como el exceso de lavado de la piel, una mala alimentación o la agresión de factores externos como la contaminación, lo que puede llegar a generar sensibilidad en la piel y derivar en rojeces y otras afecciones en forma de las imperfecciones. Es por ello que resulta interesante prestar atención a los cosméticos que se aplican sobre la piel, priorizando aquellos que trabajen con un pH adecuado, y al mismo tiempo logren bloquear el daño de los agresores externos para evitar ese desequilibrio de la flora cutánea.



Pero, ¿llegará un día en el que se encuentren nombres de bacterias en los INCI cosméticos? Teniendo en cuenta que, en la actualidad, se está prestando especial atención a los productos ricos en pre-pro y postbióticos por sus excelentes capacidades para mantener la piel equilibrada y sana, no sería extraño, ya que estas formulaciones no son precisamente fáciles de identificar. “Uno de los motivos es que estamos muy acostumbrados a verlos en las formulaciones mencionados de otro modo. Por ejemplo, el ácido láctico, un alfa hidroxiácido sumamente común, es el resultado de la fermentación bacteriana, pero seguramente no lo reconocemos como tal, porque todavía no ha calado la tendencia de resaltar en los claims la presencia de postbióticos en la cosmética. Será cuestión de esperar a ver por dónde irán las tendencias en los próximos 5 años”, argumenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

¿Qué son los pre- pro y postbióticos?

Los prebióticos son los nutrientes de los probióticos o del microbioma natural de un organismo. “Podemos decir que los prebióticos se podrían considerar el caldo de cultivo afín para la proliferación de determinadas bacterias, que en el caso de los cosméticos promocionan la repoblación de bacterias beneficiosas en la piel”, argumenta González. Los probióticos, por el contrario, son un aporte externo de lisados de bacterias que promueven el equilibrio entre las bacterias buenas para el organismo, por ejemplo, en la piel.



Los postbióticos, sin embargo, son los subproductos obtenidos mediante fermentación bacteriana. “Cuando las bacterias (probióticos) se alimentan de los prebióticos segregan diferentes sustancias llamadas postbióticos. El postbiótico realmente es lo que esa bacteria está segregando y está haciendo que la flora bacteriana y el microbioma de la piel estén equilibrados y la piel resulte fortalecida”, argumenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Son muchos los postbióticos que se encuentran en la vida cotidiana: los vinos, los yogures, la cerveza, los quesos o el kéfir, por ejemplo.

¿Cuáles son los beneficios que aportan en la piel?

Una piel con un microbioma sano cuenta con buenos niveles de hidratación y la función barrera equilibrada, por el contrario, cuando se produce un exceso de proliferación de bacterias tales como el staphiloccucus aureus, presente en pieles con dermatitis, o el propinium bacterium, presente en pieles acneicas, la debilitan haciendo que pierda sus niveles óptimos.



Trabajando en este contexto, aparecen en el sector de la belleza productos ricos en pre-pro y postbióticos en busca de un ecosistema microbiológico equilibrado en la piel. “Los postbióticos son altamente beneficiosos para nuestro cuerpo debido a que mejoran la asimilación en nuestro organismo de ciertos nutrientes”, explica González.

¿Son aptos para todo tipo de pieles?

Todas las pieles se benefician de los postbióticos, aunque el sector de la cosmética está trabajando cada vez más en encontrar postbióticos más y más especializados para el tratamiento de las diferentes patologías o condiciones dermatológicas. La gran ventaja que tienen todos estos tipos de componentes es que son altamente nutritivos y tienen propiedades cosméticas únicas, donde destaca que no tienen efectos adversos, siendo altamente aconsejables y seguros para la piel en cualquier época del año.

Productos y dónde encontrarlos

Esta mascarilla proporciona una hidratación prolongada y ayuda a calmar la piel seca e irritada aprovechando el poder de nutrición y desintoxicación de los minerales naturales. Entre sus ingredientes clave destacan el zinc, el ácido hialurónico y el extracto de algas rockweed. "La biocelulosa que logra dar forma y textura única a esta mascarilla se crea gracias a un proceso de biofermentación con la bacteria Acetobacter Xylinum. Al utilizar probióticos en la fermentación de la celulosa se originan postbioticos que contribuyen a equilibrar el microbioma de la piel y evitar la pérdida de agua transepidermica", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8

Precio: 72€. Disponible en medik8.es

Un limpiador facial que trabaja para combatir las bacterias que causan las imperfecciones. La fórmula no espumosa limpia a fondo, reduce el exceso de grasa, libera los poros y elimina las células muertas de la piel sin irritación. "Está formulado con sucrosa, un exfoliante suave que ayuda a desbloquear los poros y eliminar el exceso de suciedad y grasa sin resecar ni pelar la piel. La sacarosa ayuda a mantener un microbioma saludable al estimular las bacterias beneficiosas", apunta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Blemish Relief Gentle & Soothing Cleanser de Perricone MD

Precio: 39€. Disponible en perriconemd.es

Este sérum facial de la firma coreana Venn Skincare, es un suero en aceite multi-correccional, formulado estratégicamente utilizando 34 productos botánicos naturales y aceites esenciales que se fermentan durante 150 horas a baja temperatura, para ampliar su aplicación y rendimiento en la piel y poder de este modo ofrecer un tratamiento integral. "Este procedimiento hace que sea rico en postbióticos, logrando de este modo equilibrar el microbioma de la piel, la primera capa de protección natural, hogar de una multitud de bacterias que ayudan a nuestra piel a hacer su trabajo. Ayuda a que la piel se mantenga sana y calmada ", añade Marta Agustí, directora técnica de Pure Niche Lab.

Advanced Multi-Perfecting Red Oil Serum

Precio: 114€. Disponible en purenichelab.com

Balance Moisturiser es una crema hidratante diaria que trabaja con los mecanismos naturales de la piel para equilibrar el cutis y aumentar la hidratación. "Esta hidratante utiliza postbióticos veganos basados del extracto de lactobacillus, logrando fortalecer el escudo microbiano y por lo tanto fortalece la microbiota de la piel. Además, estimula el crecimiento de microbios beneficiosos para equilibrar la flora y ayudar a evitar la pérdida de agua transepidérmica, promoviendo un cutis sano", concluye San Gregorio.

Balance Moisturiser & Glycolic Acid Activator de Medik8

Precio: 55€. Disponible en medik8.es