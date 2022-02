Eprox ofrece su sección Con Origen, directo de los productores al hogar Emprendedores de Hoy

martes, 1 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Consumir alimentos o bebidas que se adquieren directamente de los productores tiene múltiples beneficios para el comprador.

Por un lado, es una forma de apoyar a pequeños productores y empresas familiares que viven del campo. Por otra parte, se consumen alimentos frescos de gran calidad que conservan su sabor y su aroma.

En este sentido, la plataforma de venta online Eprox ofrece en su sección Con Origen distintos productos alimenticios que se adquieren directamente de quienes los cultivan o manufacturan, promoviendo la adquisición de comida onlinede proximidad por un precio justo y económico.

Eprox incorpora a productores locales y tiendas de cercanía en el mundo digital Eprox es una plataforma de venta que comenzó a operar en el año 2018 para apoyar a los comercios locales. El objetivo es alentar la compra de comida online u otros productos en tiendas de proximidad, lo cual no solo favorece a la economía de cada localidad, sino que también mejora la huella de carbono porque se produce menos contaminación.

De esta manera, los comercios locales son capaces de abrirse paso dentro del mundo digital. En los últimos años, se ha acelerado un cambio de paradigma en la compra de todo tipo de bienes. El e-commerce es un método cada vez más implementado, pero no todos los pequeños comercios o productores cuentan con los recursos para implementarlo. En tales circunstancias, Eprox dispone de herramientas eficaces y modernas para que todos se introduzcan en el mercado online.

En la sección Con Origen es posible encontrar distintos productos alimenticios como miel, hamburguesas o bebidas como aguardiente de orujo, ginebra y vermuts de fabricación artesanal. También se consiguen champús, jabones y otros artículos de cosmética natural fabricados por pequeños productores.

Miel con denominación de origen de Galicia En la sección Con Origen de Eprox existe una gran oferta de miel de distintos productores, con denominación de origen de Galicia. La miel es un alimento rico en aminoácidos, vitaminas, proteínas y carbohidratos que funciona como un complemento nutricional 100 % natural. Al recibirla directo de sus productores y sin aditivos artificiales, conserva todas sus propiedades.

Entre las diferentes opciones se destaca el frasco de un kilo de Apícola Outeiro, cuya miel es de color oscuro y sabor fuerte. Otro de los productores locales, Mayinga Trandig SL ofrece variedades como la miel de bosque, certificada por el Consejo Regulador de Miel de Galicia o la miel con cúrcuma de excelentes propiedades nutritivas.

En la sección Con Origen de Eprox, es posible comprar comida online, directo de los productores, lo cual garantiza la frescura de los productos y favorece el desarrollo de las comunidades locales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.