El panettone y la colomba artesanales de Biopanadería

martes, 1 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Durante las celebraciones especiales como la Navidad y la Semana Santa dos de los postres que no pueden faltar en la mesa de los españoles son el panettone y la colomba. Ambas recetas son de origen italiano y están elaboradas de manera artesanal, proporcionando a estos postres una textura esponjosa y un sabor afrutado inigualable.

En Biopanadería, son especialistas en preparar productos de panadería y repostería de manera artesanal, muchos de ellos destinados a fechas y celebraciones especiales. Asimismo, realizan panettones y colombas con ingredientes 100 % ecológicos de máxima calidad y una masa madre natural de trigo de cultivo propio, el cual conserva el sabor fresco de este tradicional producto.

Especialistas en colomba y panettone veganos Biopanadería se ha consolidado como una marca referente en la fabricación de productos de panadería veganos en España. Para complacer los gusto de los comensales que prefieren alimentos ecológicos en épocas especiales, ofrece el tradicional panettone y la colomba, amboscon un sabor único y una receta 100 % saludable.

Los maestros panaderos de Biopanadería elaboran una gran variedad de panettones con ingredientes especiales como chocolate ecológico, pasas y espelta. Cada una de estas recetas está elaborada a base de masa madre y harinas completas con su germen, salvado y endospermo, ingredientes que proporcionan un sabor agradable y una textura perfecta. La mezcla se realiza sin leche u otro producto que contenga lactosa. Además, la empresa añade a la preparación, aceite de oliva virgen extra para conseguir un producto saludable.

Para los comensales que prefieren degustar un trozo de colomba de una manera saludable, Biopanadería ofrece este rico postre elaborado con masa madre natural de trigo, cáscara de naranja caramelizada, aceite de oliva virgen extra, azúcar de caña integral, harina de avena, almendra, sal y canela. Todos los ingredientes son de una alta calidad y libres de lactosa.

Una gran variedad de productos de panadería ecológica La gastronomía vegana y ecológica ha tenido una evolución muy importante en los últimos años, haciendo posible la creación de deliciosas recetas con ingredientes 100 % naturales. Biopanadería dispone de una amplia variedad de productos de panadería artesanales veganos como pan de molde, bases de pizza, cabezones, etc. Para las celebraciones, ofrecen caprichos, roscón de reyes, bizcochos y tartaletas, entre otra amplia gama de dulces veganos que conquista los paladares más exigentes.

A través de su página web, los clientes pueden solicitar el pedido de su preferencia y recibir en la puerta de su hogar un producto fresco, envasado al vacío y de primera calidad. Asimismo, garantizan entregas en España peninsular manteniendo cortos plazos de envío. De esta forma, se aseguran de que los comensales reciban el producto que necesitan en el tiempo indicado.

