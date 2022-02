Paddlesurf.pro, una guía especializada de compra que permitirá elegir y comprar la mejor tabla de paddle surf hinchable Emprendedores de Hoy

martes, 1 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El paddle surf, también llamado surf de remo, se establece como uno de los deportes acuáticos que más popularidad ha alcanzado durante los últimos años.

En pocas palabras, este consiste en una tabla de surf que se utiliza para el deslizamiento sobre el agua, mientras se permanece de pie o sentado y se utiliza un remo como medio de desplazamiento.

Este deporte se diferencia de otras disciplinas de surf en diferentes aspectos, uno de ellos es la tabla utilizada. En el paddle surf, una de las tablas favoritas de los deportistas son las de tipo hinchable, sobre las que se puede obtener toda la información al respecto y enlaces de compra en una guía especializada como paddlesurf.pro.

Las ventajas de las tablas hinchables Durante los últimos veranos en España, la práctica del paddle surf se ha multiplicado considerablemente y cada vez son más las personas que prefieren practicar este deporte antes que el wind surf o el surf tradicional. Pero si hay que hablar de las tablas ideales para el surf de remo, la elegida por la gran mayoría de amantes de esta disciplina es la tabla de paddle surf hinchable. No solo son sus precios económicos, sino también la calidad que actualmente ofrecen, lo que hace que para muchos sean las más idóneas para la práctica de este deporte acuático. A esto hay que sumar el hecho de que son muy seguras y estables, por lo que ahora mismo son una de las mejores opciones en relación calidad/precio del mercado.

Tablas hinchables de paddle surf más populares del mercado Las tablas hinchables de paddle surf son hoy en día la mejor opción para quienes se están iniciando en este deporte, y dado que actualmente son más los usuarios que están comenzando, este tipo de tablas se han convertido en las más populares. En guías de compra especializadas como paddlesurf.pro se puede encontrar mucha información acerca de cuáles son ahora mismo las tablas hinchables más famosas y buscadas del mercado. Esta plataforma web conectada con Amazon permite comprar fácilmente y de forma online cualquiera de ellas. Entre las 5 principales se encuentra la INTEY RY-305, fabricada con PVC de uso militar y con una capacidad de carga de hasta 200 Kg. Le sigue la ECD Germany Manoa, con 3 capas de PVC de refuerzo y una capa exterior de goma EVA. En tercer lugar, está la EASYmaxx – Stand-Up-Board ‘I Need Vitamin Sea’, seguida de la Bestway Aqua Journey y finalmente la FBSPORT.

Todos los detalles técnicos de cada una de estas tablas, así como los enlaces directos de compra se encuentran disponibles en la web de paddlesurf.pro. El usuario solo deberá visitar la plataforma y elegir la tabla que mejor se adapte a sus necesidades.

